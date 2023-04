Primăria propune un stadion SF de 120 de milioane de euro

Primăria Municipiului Bacău organizează o dezbatere publică pentru demolarea actualului stadion și construirea unuia nou. Această dezbatere va avea loc în data de 25 aprilie 2023, la ora 14:00, la Centrul de Afaceri și Expozițional Bacău S.A., situat pe strada Dr. Alexandru Safran, nr. 145, Municipiul Bacău.

Municipalitatea își propune să dezvolte un complex sportiv la standarde internaționale. Acesta va include un stadion pentru fotbal și rugby cu pistă de atletism, un corp de cazare cu restaurant, o sală de conferințe, un centru SPA cu bazin de înot și terenuri de sport în aer liber pentru mini fotbal, handbal, baschet și tenis.

Toate acestea vor fi proiectate pentru a fi utilizate în cantonamente de către echipele sportive de performanță. Stadionul de fotbal, rugby și atletism, cu o capacitate de aproximativ 20.000 de locuri, de categoria 4 UEFA (omologat), cu tribune acoperite și pistă de atletism, poate deservi zona de est a țării, având în vedere proximitatea la o rază de 100 km a orașelor importante din zonă, ceea ce constituie un avantaj major.

In plus, se va realiza si un parc auto subteran cu o capacitate de 64 de locuri, precum si un parc auto in Peluza Sud cu 150 de locuri pentru VIP si 10 locuri pentru oficiali, conform cerintelor UEFA.

Stadionul va avea destinații multifuncționale, de la cea sportivă, la cea de concerte și evenimente mari, la cea de evenimente mai mici în diferitele spații și săli de care dispune. În plus, se va realiza și reamenajarea spațiului exterior, propunându-se noi trasee pietonale și carosabile necesare pentru aceste funcțiuni.

Corpul de cazare și baza de antrenamente vor aduce polului sportiv funcțiunile și dotările necesare sportivilor de mare performanță și nu numai, fiind extrem de util în perioadele de cantonamente. Corpul de cazare va funcționa similar cu un hotel, având toate dotările necesare pentru un hotel de minimum 3 stele. Vor fi disponibile 48 de camere duble, 4 apartamente, zonă de SPA cu piscină de 20x10m, sauna, camere de masaj, cabinet medical, sala de fitness, vestiare conectate la terenurile de antrenamente, sala de conferinte cu capacitatea de 187 de locuri, zona de receptie, sala de mese, bucatarie proprie.

Anul trecut s-a vehiculat suma de 120 de milioane de euro ca fiind necesară pentru construirea acestui complex.

Deocamdată nimeni nu a explicat ce echipe vor juca pe stadion și ce spectatori vor veni sa umple cele 20.000 de locuri având în vedere că suporterii celor două echipe de fotbal locale pot fi numărati aproape pe degete.

Stadionul din Bacău a fost construit în 1966 și a fost a fost renovat în mai multe rânduri.

După ce în anul 2003 a primit acceptul de a organiza meciuri internaționale din partea UEFA, stadionul Municipal nu a mai suferit nicio modificare, iar în prezent se află într-o stare avansată de degradare deoarece autoritățile nu au mai investit aproape deloc în menținerea sa.

La finalul anului 2007, Primăria a avansat ideea că stadionul să fie demolat, iar în locul său să fie amplasat un amplu complex comercial și hotelier de înaltă ținută arhitecturală, dar până în prezent nu s-a întâmplat nimic.

Ulterior s-a anunțat intenția de a se construi un nou stadion, amplasat în cartierul CFR, o construcție ce ar fi urmat să aibă o capacitate de 25.000 de locuri. În afara stadionului, proiectul cuprindea construcția unei săli de sport, teren de antrenament, pistă de atletism și hotel.