Printre invitații la ședința Consiliului Local Mărgineni, acțiune care s-a desfășurat ieri, 9 iulie, a putut fi remarcat și un bătrânel jovial, cu har de povestitor, care a ajuns la venerabila vârstă de 100 de ani.

În semn de prețuire față de anii pe care îi are și pentru ceea ce a realizat în viață, Neculai Palade, veteran de război, unul dintre localnicii comunei, a fost premiat cu o sumă de bani consistentă, aprobată de consilieri, și a primit din partea primarului comunei, Ionel Popa, o diplomă pe care se poate citi:

”Sunteți un exemplu pentru noi! Un exemplu de curaj, de bunătate, de înțelepciune, răbdare, sunteți pentru noi ca o carte de povești din care toți avem de învățat”. Profund emoționat, sărbătoritul a început să-și depene amintirile. Cu lux de amănunte, memorie pentru care ar fi invidiat de orice tânăr, a început să povestească:

”Am plecat la război pe 22 august 1942, din gara Galbeni-Filipești. Am fost în Unitatea 6 Roșiori Purtată. Ne-au dus tocmai în munții Caucazi. Am mers pe jos mii de kilometri. În Caucazi am luptat, dar am fost învinși și în 10 noiembrie 1944 ne-au demobilizat. Atunci rușii ne-au luat și ne-au dus în Stepa Kalmucă până în 19 noiembrie, când s-a rupt frontul la Cotul Donului. Apoi ne-au trimis în țară”.

Un exemplu de viață, demn de urmat

S-a născut în a doua decadă a lunii iulie 1920, în comuna Măgura. După război, în 1945, s-a stabilit în satul Trebeș, comuna Mărgineni, prin căsătorie. Fire ambițioasă și harnică, a făcut școala de ceferiști (de gradul II) și a ajuns astfel mecanic de tren, iar apoi șef de locomotivă. După căsătorie, în 1945, împreună cu soția, a început să-și construiască o casă și încet, încet și-a ridicat o gospodărie de invidiat. Previzibil, judecând după felul în care a trăit.

”Nu mi-a plăcut băutura. Din când în când mai beam și eu câte un pahar cu vin, dar niciodată ca să nu mai știu de mine. Am dus o viață echilibrată, ăsta este secretul vârstei mele foarte înaintate”, ne mărturisește Neculai Palade.

A lucrat la stat peste 30 de ani, a construit o casă, a sădit mulți pomi la viața lui, dar a adus pe lume și cinci copii. Din păcate, doi dintre ei, o fată și un băiat, nu mai sunt în viață. Dar de la ei și de la ceilalți trei, care trăiesc, are 9 nepoți și 13 strănepoți. Când toți se adună în jurul lui nu se mai satură să-i asculte povestirile despre întâmplările din război, de dinainte și de după aceea.

Este mulțumit cu tot ceea ce a reușit să realizeze în viață. Un singur of are și anume acela că lui și altor colegi de arme nu li s-au recunoscut, înainte de revoluția din 1989, meritele de veterani. Este fericit, însă, pentru premiul și diploma primite ieri, dar și pentru faptul că din 11 iulie 2002 este cetățean de onoare al comunei Mărgineni. Și a fost deosebit de încântat de urările care i s-au adresat de către primarul comunei și consilierii prezenți la festivitate. În numele Consiliului Local și al Primăriei Mărgineni, în final, primarul Ionel Popa a spus:

”Vă dorim sănătate, putere, bucurie în suflet, să rămâneți mereu cu zâmbetul pe buze, neobosit și mereu înconjurat de cei dragi!” Ceea ce-i dorim și noi venerabilului veteran de război.