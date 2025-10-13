Primăria Bacău ia măsuri pentru siguranța digitală a elevilor: „Știți ce face copilul dumneavoastră la școală?”

Primarul Lucian-Daniel Stanciu-Viziteu anunță un plan comun cu Inspectoratul Școlar pentru protejarea copiilor de pericolele din mediul online

Primarul municipiului Bacău, Lucian-Daniel Stanciu-Viziteu, a transmis un mesaj ferm către părinți și cadrele didactice, subliniind necesitatea unei educații digitale sigure pentru elevi, atât acasă, cât și în unitățile de învățământ.

„Știți ce face copilul dumneavoastră la școală, când credeți că e în siguranță? Asta mă întreb mereu”, a scris edilul într-o postare publică. Acesta a arătat că, deși școala este percepută ca un spațiu sigur, mediul online poate ascunde pericole chiar și între orele de curs: acces la site-uri nepotrivite, aplicații care permit mesaje anonime sau conținut inadecvat minorilor.

Pentru a combate aceste riscuri, Primăria Bacău, în colaborare cu Inspectoratul Școlar Județean, a transmis tuturor școlilor din municipiu o serie de măsuri concrete:

blocarea accesului la site-uri care nu au legătură cu activitatea educațională;

implementarea unor filtre de securitate pe rețelele de internet din școli;

organizarea de discuții deschise cu elevii despre pericolele online, axate nu doar pe interdicții, ci și pe educație preventivă și conștientizare.

Primarul a adăugat că siguranța copiilor începe acasă, printr-un control parental responsabil asupra conținutului digital și a timpului petrecut online, dar trebuie să continue și în mediul școlar, prin măsuri sistematice de protecție.

„Nu este cazul să detaliem ce înseamnă conținut nepotrivit minorilor, dar trebuie să recunoaștem că el există și că ajunge mult prea ușor la copii”, a subliniat Viziteu.

În încheiere, edilul a transmis mulțumiri părinților și elevilor care semnalează situații neobișnuite în mediul online:

„Mulțumesc tuturor părinților și elevilor pentru sesizările făcute atunci când observă ceva anormal.”

Prin aceste acțiuni, administrația locală își propune să transforme școala într-un spațiu mai sigur, inclusiv digital, și să consolideze parteneriatul dintre autorități, părinți și profesori în beneficiul copiilor.