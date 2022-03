mijloacele de transmitere a informațiilor nu au fost atât de extinse ca în prezent și totuși, niciodată masele nu au fost mai ignorante privind cauza reală a suferinței lor . Războiul mediatic a explodat în toată plenitudinea în umbra razboiului din Ucraina. Drept urmare, Kremlinul a închis sursele publice de comunicare ale occidentului în Rusia și occidentul, sursele de informare publice ale Kremlinului în Europa și țările Alianței Nord Atlantice. Informațiile curg unilateral în formatul oficial, iar dacă ai întrebări ori pui la îndoială narațiunea, fie ești nazist ucrainian, din perspectiva rusă, fie, ești putinist și mai nou, goarna Kremlinului, din cealaltă perspectivă. Vă amintiți, probabil, împărțirea populației în vacciniști și conspiraționiști , proști și deștepți, etc. Un specialist nu se putea prezenta public în mass-media mainstream, cu o opinie diferită de poziția guvernului, decât invocând formula de credință ,, Nu sunt antivaccinist, am făcut prima…a doua doză,…” după care era lăsat să vorbească și intrerupt atunci când se îndepărta prea mult de la narațiunea oficială. Idealizarea unei singure poziții și jugularea altor puncte de vedere se numește cenzură și e specifică dictaturilor. Putin își arestează conaționalii care protestează împotriva războiului, invocând interdicțiile pandemiei . În Canada, protestatarilor camionagii le-au fost înghețate conturile și nu numai lor ci și celor care le-au făcut donații. Unii au fost arestați și bătuți la fel ca și în Rusia, Franța, Germania, Australia, etc. Practic, la nivel global, cetățenii sunt doar mase de manevră îndobitociți de frică și anesteziați cu informații truncheate. Razboiul a început mai demult dar noi nu am observat. Prima victimă a războiului a fost adevărul. Ucraina agresată primește compasiunea tuturor statelor și e firesc; agresorul l-am cunoscut , din păcate, dar cunoaștem și victima? Nu mă refer la cetățenii inocenți ce populează aceste țări ci la politicile celor două națiuni în conflict. Nici una nu ne-a fost prietenă. Despre Putin și politica rusă știm, e… de rău. Despre Ucraina și politicile sale, mai puțin. Primim doar informații în buclă, cu suferința umană cotidiană generată de conflict. Mai avem, sigur că da și imagini cu lupte aeriene, pe care probabil le știți din ediția de sâmbătă, 26 februarie, a emisiunii „Sinteza Zilei”, când s-au prezentat imagini dintr-un JOC VIDEO de război drept filmări reale din Ucraina. Dar sunt și chestiuni mult mai grave, mistificate, ori de care nu se vorbește, sau narațiunea se schimbă după interesul momentului. De pildă, după ce președintele ucrainean, Volodymyr Zelensky, a susținut că Rusia a atacat memorialul holocaustului Babi Yar din Kiev( în încercarea de a „șterge istoria noastră”), presa a preluat fără o minimă verificare informația, licitând că ,,memorialul a fost atacat în mod deliberat”, amplificând astfel afirmația lui Zelensky. Israelianul Ron Ben Yishai, jurnalist al publicației Ynet News, a vizitat locul pentru a face fotografii și a descoperit că memorialul era de fapt „nevătămat”. Conform https://www.ynetnews.com/article/sk8byetx9 ,,…memorialul nu a fost lovit de nici o bombă, rachetă sau obuz de artilerie…” atacul rusesc ,,a vizat complexul turnului de televiziune și comunicații din Kiev, aflat in apropiere, la aproximativ 300 de metri de noul memorial și la un kilometru de cel vechi.” Unul din pretextele invadării Ucrainei, enunțat de Putin, a fost ,,denazificarea Ucrainei”. Pare ridicol, având în vedere ascendența evreiască a lui Zelensky . Dar, conform publicației britanice https://www.dailymail.co.uk/news/article-3195711/Now-CHILDREN-taking-arms-Shocking-pictures-inside-Ukraine-s-neo-Nazi-military-camp-recruits-young-six-learn-fire-weapons-s-ceasefire.html care-și ilustrează materialul; ,, extremiștii din unitatea Azov, o miliție de extremă-dreapta neo-nazistă …., îi învață pe copii cum să tragă cu arma…,,.. Copiii – fete și băieți, unii de până la șase ani – sunt văzuți încarcând armele, înainte de a lua parte la exerciții în care se târăsc pe pământ și trag în inamic. ….Membrii Azov folosesc simbolul neo-nazist Wolfsangel (Cârligul lupului) pe banner și câțiva membri sunt suprematiști albi sau antisemiți….” Materialul a fost publicat acum 7 ani, 12 august 2015. Trei ani mai târziu, The Sunday Times din 26 august 2018 https://www.thetimes.co.uk/article/photography-special-the-ukrainian-children-learning-battlefield-skills-at-summer-camp-ddgd6lv2j confirma existența acestor tabere și o ilustra. După https://ro.wikipedia.org/wiki/Batalionul_Azov Batalionului Azov ,,a devenit cunoscut după ce membrii săi au fost acuzați de tortură, crime de război, precum și simpatii față de ideologia neonazistă și utilizarea simbolurilor neonaziste;. …. În octombrie 2019, membrii Camerei Reprezentanților din Partidul Democrat (al dl. Biden n.n.) au cerut ca Batalionul Azov și alte două grupări de extremă dreapta să fie clasificate drept organizații teroriste străine de către Departamentul de Stat al SUA, ….” Facebook a interzis și cenzurat în mod regulat manifestările ideologiei naziste pe platformă, ceea ce, desigur, majoritatea oamenilor sunt de acord că este un lucru bun. Dar, după ce Rusia a invadat Ucraina, Facebook a inversat cursul și face o „exceptare restrânsă”. După cum raporta https://thenationalpulse.com/2022/03/02/facebook-to-allow-praise-for-neo-nazi-azov-batallion/ , platforma „revocă interdicția asupra utilizatorilor care laudă Batalionul Azov neo-nazist al Ucrainei, inclusă anterior în politica privind persoanele și organizațiile periculoase ale platformei, pe fondul invaziei Ucrainei de către Rusia”. Și, în acest context, asasinarea unui pro-rus pare neimportantă. Sigur presa noastră nu știe, dar știe presa britanică. https://www.dailymail.co.uk/news/article-10571663/Pro-Russian-mayor-city-eastern-Ukraine-shot-dead-kidnapped-home.html care publica pe 3 martie că primarul orașului Kreminna, Vlodymyr Struk, a fost împușcat mortal în inimă după ce a fost răpit din casa sa. ,,Anunțând știrea pe Facebook , consilierul ministrului de interne al Ucrainei, Anton Gerașcenko, a susținut că dl Struk este un <<susținător al Republicii Populare Lugansk>> (LPR) și a avut în mod activ o <<poziție pro-rusă>> în ultima săptămână …”. Cine au fost asasinii nu vom ști probabil niciodată. Dar mesajul subliminal al comunicatului e că, fapta-i scuzabilă daca victima e pro-rus. Și astfel, o ură nesfârșită va continua să însângereze cele două națiuni. Sigur că politica anexării Ucrainei a fost gândită înainte, pretextele invocate de Putin fiind doar un cásus bélli și asta putem discerne. Însă realitatea trebuie cunoscută pentru a nu idealiza o cauză în detrimentul interesului național. Sună meschin, dar, în timp ce politrucii noștri se dau de ceasul morții să raporteze la NATO că România a inchis relațiile economice cu Rusia , ,, Marea Britanie urmează să cumpere gaz de la Putin de 2 miliarde de lire sterline în acest an, în ciuda sancțiunilor. Experții susțin că cisternele transferă acum combustibil pe nave non-rusești pentru a ocoli interdicția în porturile din UK… Două nave care transportă gaze naturale lichide din Rusia urmează să ajungă în acest weekend” (peste trei zile n.n.) ,titrează publicația britanică https://www.dailymail.co.uk/news/article-10572397/Britain-set-import-2BILLION-Russian-gas-year.html . E clar că trebuie să ne păstrăm luciditatea. Un jurnalist își poate permite să se burice la rusi, la americani, chinezi și la cine mai vrea el (sigur, ar trebui să aibă și niște argumente). Unui politician însă, îi este interzis să fie jurnalist în relațiile angajante ale politicii țării sale, mai ales în contextul tensionat de acum.

Jr. Adrian M. Ionescu