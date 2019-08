Prima întâlnire a fiilor satului din Crăiești, comuna Stănișești, a reunit, la sfârșitul săptămânii abia încheiate, zeci de localnici, dar și crăieșteni răspândiți de ani buni prin țară și prin câteva țări europene. Oamenii au venit să-și revadă consătenii, rudele, prietenii și vecinii. Crăiești este un sat de pe Valea Pojorâtei, un mic afluent al Dobrotforului și Zeletinului. Satul a fost întemeiat de Ivan Crainic, un vrednic ostaș al lui Petru Rareș, iar de la atestarea documentară a localității se împlinesc aproape 600 de ani.

Cum se și cuvenea, fiii satului și-au dat întâlnire întâi la biserica parohială „Sfinții Voievozi”, la un tedeum pentru pomenirea înaintașilor trecuți la Domnul, dar și pentru sănătatea și binele celor care îi moștenesc. Cu acest prilej a fost citită și o impresionantă și cuprinzătoare listă cu nume ale personalităților satului, de la cei aproape 100 de eroi căzuți în cele două Războaie Mondiale până la preoții locului, gospodarii de frunte ai localității și cei care au contribuit la propășirea acestei comunități.

Reuniunea a continuat la școala din sat, unde cei prezenți au intonat cu propriile voci imnul de stat al României și unde au fost rostite cuvântările de bun venit și îndemnurile la mai multă unitate pentru ca astfel de întâlniri să devină tradiționale. „În acest an ar trebui să sărbătorim 593 de ani de atestare documentară a satului nostru – a spus inginerul Ioan Melinte, om politic și cunoscut om de afaceri în această zonă. Pe timpuri, oamenii din Valea Pojorâtei s-au ocupat cu agricultura, cu plantarea viței de vie, a pomilor, dar și cu creșterea vitelor. Dar Valea Zeletinul și Valea Berheciului fac parte din cea mai săracă zonă din România și din Europa și văd că tot regresăm. Aveam aici un cămin cultural și nu-l mai avem, drumurile sunt cum sunt, iar mulți săteni au plecat prin lume”.

Celor prezenți le-au vorbit și doi dintre venerabilii profesorii din sat, Vasile Cătăuță și Constantin Năstac, care au rememorat momente din istoria satului, dar și întâmplări cu oamenii remarcabili ai lui.

„Ideea acestei reuniuni – a precizat unul dintre organizatori, col. (r) Laurențiu Vânău – ne-a venit după ce am văzut că în străinătate românii, deși apreciați, sunt cei mai dezbinați. Aceasta m-a intrigat și mi-a lăsat o părere de rău, dar am gândit că este bine să facem ceva să fim mai toleranți, mai uniți, să putem merge mai departe, să ne putem păstra tradițiile, să nu ne pierdem identitatea. Și nu putem trece cu vederea că satul în care ne-am născut are tot mai puțini locuitori, mulți fiind plecați în diferite părți ale țării și chiar ale lumii”.

La final, participanții s-au prins inopinat în horă, așa cum știu că se întâmpla și cu zeci de ani în urmă la marile sărbători ale satului, iar un grup de tinere au prezentat un scurt program artistic.

Satul Crăiești este situat la 65 km de Bacău și la 38 km de Adjud. Numele său de astăzi apare ca atare în documente pe 5 mai 1632. Numărul locuitorilor lui a crescut, în timp, motiv pentru care alături au apărut și satele Cornoaia, Gura Crăiești și Balotești. Prima școală a satului a fost deschisă în 1864, iar de aici au ieșit, de-a lungul vremii, 36 de învățători, 6 doctori, 15 ingineri, 18 profesori, 12 economiști, 14 juriști, 42 de ofițeri și 40 de subofițeri. Crăiești a avut, o perioadă, și statutul de comună, dar din 1968 este sat în comuna Stănișești.