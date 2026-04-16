Elevi ai Colegiului Național „Gheorghe Vrănceanu” Bacău, premiați la Olimpiada Națională de Fizică

Elevii de la Colegiul Național Gheorghe Vrănceanu din Bacău au obținut rezultate remarcabile la etapa națională a Olimpiada Națională de Fizică, reușind să urce pe podium și să confirme tradiția de performanță a instituției în domeniul științelor exacte.

Cel mai bun rezultat a fost obținut de Jicu Alexandru-Ioan, elev în clasa a X-a, care a câștigat locul I și medalia de aur, sub coordonarea profesoarei Delia Pintilie.

De asemenea, Mihalache Teodora, elevă în clasa a VII-a, a obținut locul al II-lea și medalia de aur, fiind pregătită de profesoara Alisa Vancea.

Pe podium s-a clasat și Gavrilă Andrei, elev în clasa a IX-a, care a primit medalia de bronz, tot sub îndrumarea profesoarei Alisa Vancea.

Alți doi elevi ai colegiului au avut participări onorante la competiția națională: Zodian Albert (clasa a VI-a), coordonat de profesoara Alisa Vancea, și Chirileasa Ștefan (clasa a XI-a), pregătit de profesorul Florin Curbăt.

Reprezentanții colegiului au transmis că, dincolo de clasamente și medalii, participarea la olimpiadă înseamnă pentru elevi experiență, emoții și dorința de a merge mai departe pe drumul cunoașterii, într-un domeniu în care teoria și experimentul se întâlnesc permanent. Rezultatele obținute confirmă, însă, că tinerii pasionați de fizică din Bacău știu să transforme legile naturii în performanță.