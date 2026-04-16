Primăria Bacău își reduce programul vineri, după ora 12:00, din cauza unei întreruperi de curent

Activitatea Primăriei Municipiului Bacău va fi afectată vineri, 17 aprilie, după ora 12:00, din cauza unei întreruperi programate a alimentării cu energie electrică, a anunțat instituția.

Potrivit informării oficiale, în acest context activitatea Direcției de Impozite și Taxe Locale (ITL) va înceta la ora 12:00. Măsura este necesară pentru a permite finalizarea, până la momentul întreruperii energiei electrice, a tuturor operațiunilor specifice de trezorerie, precum evidența încasărilor, centralizările și închiderile contabile.

Reprezentanții Primăriei le mulțumesc cetățenilor pentru înțelegere și recomandă celor care au de efectuat plăți sau alte operațiuni la ITL să se prezinte la ghișee înainte de ora menționată.