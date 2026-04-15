Starbucks deschide prima cafenea din Bacău

Primul Starbucks din Bacău aduce experiența cafelei premium mai aproape de comunitate, în incinta Arena Mall Bacău (Strada Ștefan cel Mare 28), în aripa nouă a centrului comercial, pe o suprafață de 223 mp. Cafenelele Starbucks din România sunt operate de AmRest Group, unul dintre cei mai importanți operatori multi-brand de restaurante din Europa.

Noua cafenea oferă locuitorilor din Bacău un spațiu primitor, care reflectă angajamentul Starbucks față de sustenabilitate și implicare în comunitate.

Clienții pot savura cafea 100% Arabica, atent prăjită pentru a evidenția aroma bogată și gustul distinctiv în fiecare ceașcă, dar și băuturile în tendințe – Protein Matcha Latte, Protein Sugar-Free Vanilla Latte, Ube Vanilla Flavour Velvet Latte și Iced Ube Vanilla Flavour Macchiato – alături de o selecție de produse culinare.

Pentru cei care vor să se bucure de experiența Starbucks acasă, îi așteaptă o gamă variată de produse emblematice de brand, inclusiv pahare și recipiente reutilizabile și cafea boabe.

Personalizarea băuturilor rămâne în centrul experienței Starbucks. Clienții pot alege alternative lactate gratuite, siropuri aromate, spumă rece sau chiar tipul de boabe pentru espresso – astfel încât fiecare băutură să fie creată exact după gustul lor.

„La Starbucks, credem că toate cafenelele noastre nu sunt doar locuri în care să te bucuri de o cafea – ele sunt spații pentru conexiune. Suntem încântați să aducem această experiență în Bacău și așteptăm cu nerăbdare să întâmpinăm clienții,” au declarat reprezentanții Starbucks.

În plus, locuitorii din Bacău pot descoperi avantajele Starbucks® Rewards și inițiativele sustenabile, cum este programul Bring Your Own Tumbler, care oferă o reducere de 2 lei pentru fiecare băutură comandată în pahar sau recipient reutilizabil.