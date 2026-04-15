Muzeul de Științele Naturii „Ion Borcea” va avea dotări digitale interactive; investițiile depășesc 9,2 milioane lei

Proiectul de amenajare a spațiului expozițional pentru Complexul Muzeal de Științele Naturii „Ion Borcea” din Bacău a intrat într-o nouă etapă, după semnarea contractelor pentru dotarea digitală completă a muzeului, în cadrul proiectului „Reabilitare și modernizare Parc Cancicov și Amenajarea spațiului expozițional Muzeu Științe ale Naturii”, derulat în parteneriat de Consiliul Județean Bacău și Municipiul Bacău.

Potrivit Consiliului Județean, au fost semnate mai multe contracte de achiziție pentru produse expoziționale interactive – holograme, replici moderne ale unor specii de dinozauri, mese tactile și panouri digitale – precum și pentru echipamente informatice și de birou necesare dotării sălilor muzeului. Proiectul mai include echipamente digitale dedicate amenajării spațiilor expoziționale și sisteme de proiecție interactive și optice.

Valoarea totală a contractelor semnate pentru aceste dotări se ridică la 9.242.953,53 lei, fără TVA, investiția urmând să contribuie la transformarea muzeului într-un reper educațional modern pentru județul Bacău.

„Investim, în continuare, în modernizarea dotărilor instituțiilor coordonate de Consiliul Județean Bacău”, a declarat președinta Consiliului Județean, Cristina Breahnă-Pravăț, subliniind că proiectul face parte dintr-un proces amplu de reconversie a spațiilor care au deservit până în prezent Biblioteca Județeană.

Potrivit acesteia, autoritățile județene vor susține, în paralel, și lucrările de reparații curente necesare, în funcție de aprobarea bugetară de către forul deliberativ, astfel încât încăperile să fie adaptate noilor funcțiuni muzeale.

„Nu vorbim doar despre echipamente, ci despre un nou mod de a spune poveștile naturii și patrimoniului: de la simple exponate, la experiențe interactive, proiecții, tehnologii digitale și instrumente educative care vor transforma fiecare vizită într-o descoperire”, a afirmat președinta Consiliului Județean Bacău.

Autoritățile consideră că modernizarea va contribui la crearea unui muzeu contemporan, adaptat noilor tehnologii și publicului tânăr.

„Bacăul face un pas important spre un muzeu al viitorului – viu, accesibil și relevant pentru copii, tineri, familii și turiști”, a mai declarat Cristina Breahnă-Pravăț.