Iar ne sperie autoritățile: lucrări de verificare la sirenele de alarmare din Bacău

Primăria municipiului Bacău anunță că, în perioada 20–30 aprilie 2026, vor avea loc lucrări de verificare și întreținere a sirenelor electrice de alarmare publică instalate pe clădirile din oraș.

Potrivit reprezentanților administrației locale, operațiunile vor fi realizate de personalul Compartimentului Situații de Urgență, P.S.I. și Protecție Civilă din cadrul Primăriei municipiului Bacău.

Acțiunea face parte din verificarea anuală obligatorie a sistemului de alarmare, prevăzută de legislația în vigoare, și are ca scop menținerea în stare de funcționare a sirenelor utilizate pentru avertizarea populației în situații de urgență.

Reprezentanții municipalității precizează că aceste lucrări reprezintă o procedură tehnică de rutină, desfășurată periodic pentru întreținerea sistemului de alarmare publică.