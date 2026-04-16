Incendiu mortal la o locuință din Onești

Un incendiu puternic a izbucnit, în noaptea de 16 aprilie, la o locuință din municipiul Onești, pe strada Siliștei, în cartierul Slobozia.

Potrivit informațiilor furnizate de pompieri, la locul intervenției au fost mobilizate, din cadrul Detașamentului de Pompieri Onești, trei autospeciale de stingere cu apă și spumă (ASAS), o autospecială de primă intervenție și comandă (APIC) și o ambulanță SMURD.

La sosirea echipajelor, incendiul se manifesta generalizat la nivelul unei locuințe cu regim de înălțime parter plus mansardă, pe o suprafață de aproximativ 200 de metri pătrați, existând suspiciunea că în interior s-ar putea afla persoane surprinse de flăcări.

În timpul operațiunilor de intervenție, pompierii au descoperit în interiorul locuinței trupul carbonizat al unui bărbat, în vârstă de aproximativ 66 de ani. De asemenea, o femeie de 53 de ani, care a suferit un atac de panică, a fost preluată de echipajul SMURD și transportată la Compartimentul de Primiri Urgențe al Spitalului Municipal Onești.

Incendiul a fost localizat și lichidat de pompieri, care au continuat intervenția pentru înlăturarea efectelor negative și prevenirea reaprinderii.

Cauza probabilă de producere a incendiului a fost stabilită ca fiind utilizarea focului deschis în spații închise.