Bacăul celebrează binele: Gala Premiilor Comunității Băcăuane 2026, „Gala performanței de nota 10”, pe 21 mai

Ediția 2026 a Galei Premiilor Comunității Băcăuane, unul dintre cele mai importante evenimente caritabile din județ și regiunea Moldovei, va avea loc în seara zilei de 21 mai, la Salonul Caprice Events din Bacău. Organizat de Fundația de Sprijin Comunitar, evenimentul continuă tradiția de a aduce împreună oameni, organizații și companii care cred în puterea solidarității și în responsabilitatea față de comunitate.

An de an, Gala devine un spațiu al recunoștinței și al speranței, reunind reprezentanți ai mediului de afaceri, ai societății civile și ai comunității locale, pentru a celebra implicarea și a susține programe care schimbă vieți. Dincolo de eleganța unei seri festive, evenimentul rămâne, în esență, o declarație de solidaritate cu cei aflați în dificultate, copii și bătrâni cărora FSC le oferă servicii și programe menite să le îmbunătățească viața și să le ofere șansa unui viitor mai bun.

Tema ediției din acest an, „Gala performanței de nota 10”, aduce în prim-plan ideea de excelență și curaj, inspirată de un moment definitoriu pentru România: primul „10 perfect” din istoria gimnasticii mondiale, obținut de Nadia Comăneci , o personalitate marcantă la nivel internațional, legată de județul nostru. ”Pentru noi, acest simbol capătă o nouă semnificație – aceea că fiecare gest de generozitate poate deveni o performanță în sine, o notă maximă oferită speranței. Pentru mulți copii și vârstnici vulnerabili, sprijinul primit, cu ajutorul fondurilor strânse în cadrul Galei, înseamnă mai mult decât ajutor – înseamnă șansa la o viață mai bună”, Gabriela Achihăi , președinte FSC.

În acest an, Gala se bucură și de susținerea unui Partener Oficial al evenimentului, Kaufland România, care va susține cheltuielile organizatorice ale Galei, permițând astfel ca toate sponsorizările și donațiile din cadrul evenimentului sa fie utilizate exclusiv pentru susținerea programelor social ale FSC. Prin programele sale, Fundația de Sprijin Comunitar oferă acces la educație pentru copiii din medii defavorizate, servicii socio-medicale pentru bătrânii singuri și sprijin pentru dezvoltarea comunităților marginalizate. În spatele acestor inițiative se află povești reale – copii care descoperă pentru prima dată bucuria de a învăța, seniori care nu mai sunt singuri, familii care găsesc din nou speranță.

„Fiecare ediție a Galei ne reamintește cât de mult putem realiza atunci când alegem să ne implicăm. În spatele cifrelor sunt oameni, iar în spatele fiecărei contribuții este o șansă oferită mai departe. Ne dorim ca și în acest an să aducem împreună cât mai mulți oameni care cred că binele se construiește împreună și că fiecare gest contează”, transmit reprezentanții Fundației de Sprijin Comunitar.

Pentru al patrulea an consecutiv, Gala se va bucura de prezența unei gazde speciale, cunoscuta realizatoare TVR Iuliana Marciuc, care revine cu plăcere alături de societatea civilă băcăuană, pentru a susține proiectele FSC – în calitatea onorifică de Ambasador al proiectelor FSC – și pentru a-și oferi contribuția valoroasă și plină de eleganță la desfășurarea evenimentului. Programul serii va include un cocktail de recepție, cina festivă, momente artistice, licitații caritabile și tradiționala ceremonie de decernare a Premiilor Comunității Băcăuane.

Momentul central al serii va fi decernarea Premiilor Comunității Băcăuane. Acestea vor recompensa inițiativele ONG-urilor, instituțiilor, persoanelor fizice și companiilor care au avut un impact pozitiv semnificativ prin acțiuni sociale, educaționale și comunitare desfășurate pe parcursul anului precedent. Nominalizările sunt publice și pot fi făcute de oricine a implementat sau cunoaște și dorește să promoveze public un proiect de impact realizat în comunitatea noastră în anul 2025, acestea putând fi transmise prin formularele speciale disponibile pe pagina https://fsc.ro/implica-te/evenimente-de-strangere-de-fonduri/gala-premiilor-comunitatii/fa-o-nominalizare/ , în perioada 6 aprilie – 4 mai 2026. Conform regulamentului, nominalizările nu trebuie să aibă conotații politice.

Fiind un eveniment caritabil, participarea firmelor se realizează prin sponsorizări deductibile din impozitul pe profit, fonduri care vor susține programele sociale și educaționale ale FSC, dedicate copiilor, tinerilor și bătrânilor din comunitatea băcăuană. Detalii privind sponsorizările și beneficiile aferente sunt disponibile pe www.fsc .

Pentru confirmări de participare și detalii suplimentare:

Ionuț Chiriță – coordonator eveniment

Telefon: 0728 028 082

Email: departamentpr@fsc.ro

Împreună putem transforma generozitatea în performanță și comunitatea într-un loc mai bun pentru fiecare dintre noi.

Împreună putem face mai mult!

Fundația de Sprijin Comunitar