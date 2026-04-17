Liber la distracție

Sezonul nunților 2026: între tradiție, costuri în creștere și dorința de experiențe memorabile

Sezonul nunților din 2026 se anunță a fi unul destul de dinamic în ceea ce privește preferințele cuplurilor și modul în care industria evenimentelor răspunde cerințelor tot mai sofisticate. Asta în ciuda dinamicii raportate de cei care activează în industrie și care spun că, deocamdată, nu sunt înregistrate cifrele din ultimii ani, și că numărul evenimentelor este în scădere. Însă, se poate afirma clar că anul acesta aduce un val de optimism, dar și provocări logistice și financiare.

Bugete mai mari, așteptări pe măsură

Organizatorii de evenimente observă o creștere semnificativă a bugetelor alocate nunților, însă și costurile serviciilor au crescut proporțional. De la meniuri personalizate până la decoruri elaborate și locații exclusiviste, cuplurile sunt dispuse să investească mai mult pentru a crea experiențe memorabile. În același timp, presiunea financiară devine tot mai evidentă, mai ales pentru familiile care susțin aceste evenimente.

Nunta ca experiență, nu doar ceremonie

Una dintre tendințele definitorii ale sezonului 2026 este transformarea nunții într-un adevărat „eveniment-spectacol”. Mirii nu mai caută doar o ceremonie tradițională, ci o experiență completă pentru invitați: momente artistice live, zone interactive, meniuri tematice și activități care depășesc tiparul clasic al unei recepții.

Pe George și Ioana i-am întâlnit la ultimul Târg de Nunți care a avut loc în Bacău în urmă cu aproximativ o lună. Ei spun că pregătirile pentru cel mai important eveniment din viața lor sunt în proporție de 95% definitivate și că au venit doar să vadă și poată să se mai inspire. Nu au dorit să dea detalii despre cât au „investit” până acum, spunând că ei și-au plătit tot și că vor face așa cum și-au dorit. Tot ce au „dezvăluit” este că fericitul eveniment va avea loc într-un restaurant din centrul orașului, în luna august, și că de doi ani se pregătesc pentru nunta lor.

Revenirea la tradiții, reinterpretate modern

Aici ar fi multe de spus, dar cel mai surprinzător, tradițiile nu dispar, ci sunt reinterpretate. Mă rog, atât cât se poate. Cred că ar fi destul de dificil să înlocuiești cu ceva hora miresei din curtea blocului sau a casei, un obicei care de fiecare data oferă autenticitate și emoție evenimentului.

Pe de altă parte, invitațiile de nuntă, așa cum le știam odată, au cam început să dispară. Locul acestora a cam început să fie luat de invitațiile digitale, online. Și tot în online au început să fie transmise și evenimentele pentru cei care nu pot participa fizic, situații din ce în ce mai frecvente.

Industria, în plină efervescență

Pentru furnizorii din domeniu — fotografi, videografi, organizatori, restaurante și artiști — sezonul 2026 aduce oportunități importante, dar și o concurență acerbă. Calendarul este deja rezervat în mare parte încă din anul precedent, dar loicuri libere mai sunt, iar flexibilitatea și creativitatea devin esențiale pentru a rămâne relevanți.

Distracție la maxim

SE spune că petrecera o fac muzica și vinul. De aceea, alegerea celor care îți vor asigura atmosfera pe ringul de dans este foarte importantă. Iar variantele sunt multiple, la fel ca și preșurile. Pe poate opta pentru un DJ cu solistă și alte programe sau pentru band-uri cu experiență. Cu toții vin însoțiți și cu o tehnică de scenă, pentru ca seara să fie memorabilă.

Tot George și Ioana ne-au vorbit de alegerea lor în această privință: „Noi am ales pentru nunta noastră un DJ cu experiență care are și un pachet cu două soliste, una de populară și una de ușoară. Eu – Ioana n.r., sunt cea care a ales pentru că sunt anumite melodii care mie îmi plac originale, iar din punctul meu de vedere formațiile le lălăie. Și e mai avantajos și din punct de vedere financiar.”

Sigur sunt și alți tineri care optează tocmai pentru formații, Bacăul având câteva trupe de evenimente renumite pentru atmosfera incendiară pe care o creează la nunți.

Indiferent pentru ce se optează, se pune accent pe energie pe ringul de dans și interacțiune cu invitații.

Rochii și costume

Dacă pentru restul invitaților costumațiile pot varia în funcție de…și aici sunt multe variante, e limpede că mirele și mireas trebuie să arate, cum se spune, top!

Iar aici întânim trei variante, iar dacă toate acestea pot fi la un loc, atunci e…strașnic. Și aici vorbim de preț, trend și de ceea ce îți place.

În 2026, rochia de mireasă nu mai este doar „clasică”, ci devine o declarație de stil. Designerii merg pe ideea de „romance reimagined” – adică o combinație între delicatețe și structură. Corsete ascunse și materiale fluide (contrast între rigid și lejer). Volume dramatice: fuste ample, mâneci bufante, straturi de tulle. Texturi și detalii vizibile: dantelă, aplicații 3D, perle, transparențe. Rochii alternative: mini dress pentru petrecere, două ținute într-una, piese detașabile. O noutate importantă: miresele aleg tot mai des culoare în loc de alb pur – tonuri de roz pal, lavandă sau albastru deschis.

Se crede că pentru domni e mai simplu, dar adevărul e că nu e chiar așa. E adevărat că…clasicul nu moare niciodată, dar… Pentru a fi mail impede, am apelat la o doamnă care se ocupă cu ținute pentru domni, pentru evenimente speciale, doamna fiind reprezentanta unui magazin de profil din centrul orașului: „Pe linie de ceremonie, bussines și office predomină negru. Negru clasic sau negru interpretat. Mai poate fi luat în considerare un blue navy, mai ales pe office; un gri graffit, iar pe idee de culoare sunt foarte multe nuanțe de verde. Pentru miri, adică de ceremonie predomină negrul, smoking, sau culoare combinată, sacou alb sau culoare untului și pantalon negru. Din punct de vedere al croielii, mergem pe un croi Italian, pe un slim confort, dar aici ține și de gustul fiecăruia dar să te și avantajeze. În același timp revine în forță pieptul dublu, în doi, patru sau șase nasturi, în funcție de model. Și cel mai important, nu trebuie să se asorteze cu aranjamentul sălii. Mirele și mireasa trebuie să strălucească, nu să fie confundați cu decorul.”

Și dacă vreți, putem trece în revistă și trenduri în bijuterii: verde smarald, albastru cobalt, burgundy; dar și pământii moderne: maro, terracotta, olive. Accente vibrante: fuchsia, chartreuse, teal.

Așadar, sezonul 2026 marchează o ruptură clară de tiparele rigide: mirii nu mai urmează reguli, ci își construiesc propriul stil. De la rochii care ies din tipare, la culori îndrăznețe și petreceri care seamănă mai degrabă cu un spectacol, nunta devine o experiență personală și memorabilă — nu doar un eveniment formal.

Iar în concluzie, nunta trebuie să spună o poveste, nu doar să arate bine.