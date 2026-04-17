Bătrână rătăcită, găsită de polițiști și dusă în siguranță acasă

O femeie de 75 de ani, din comuna Săucești, care plecase de la domiciliu și s-a rătăcit, a fost găsită de polițiști și readusă în siguranță la locuința sa.

Potrivit informațiilor furnizate de polițiști, femeia a plecat de acasă în seara zilei de 16 aprilie, în jurul orei 19.00, iar familia a sesizat dispariția acesteia.

Polițiștii din cadrul Postului de Poliție Săucești au început imediat căutările, iar în dimineața zilei de 17 aprilie femeia a fost găsită pe un câmp din comuna Filipești.

Oamenii legii au verificat starea de sănătate a bătrânei, constatând că aceasta este în stare bună, după care au transportat-o în siguranță la domiciliu.

Potrivit polițiștilor, momentul revederii a fost unul emoționant, bucuria și speranța din ochii femeii demonstrând încă o dată importanța intervenției rapide și a misiunii polițiștilor de a menține siguranța comunității.