Salariile din regiunea Nord-Est rămân sub media națională. Bacăul ocupă locul al doilea în regiune

Datele statistice pentru luna ianuarie 2026 arată că salariile din regiunea Nord-Est continuă să se situeze sub media națională, însă există diferențe semnificative între județe și sectoare economice. Potrivit datelor InfoSTAT, salariul mediu brut la nivel național a fost de aproximativ 9.220 de lei, în timp ce toate județele din regiune se află sub acest nivel.

În clasamentul regional, județul Iași conduce detașat, cu un salariu mediu brut de 8.868 de lei, urmat de Bacău, unde câștigul salarial mediu brut a fost de 7.632 de lei. Pe următoarele locuri se situează Neamț (7.360 lei), Suceava (6.951 lei), Vaslui (6.898 lei) și Botoșani (6.863 lei).

În ciuda poziției a doua în regiune, salariile din Bacău rămân cu 1.588 de lei sub media națională, ceea ce confirmă decalajul economic dintre Moldova și restul țării. Totuși, diferența este mai mică decât în majoritatea județelor din regiune, unde salariile sunt cu peste 2.000 de lei sub nivelul mediu din România.

Analiza pe sectoare economice arată particularități interesante în cazul județului Bacău. Cel mai ridicat nivel salarial se înregistrează în agricultură, silvicultură și pescuit, unde salariul mediu brut ajunge la 8.380 de lei, unul dintre cele mai mari din regiune, apropiat de nivelul din Suceava (8.486 lei) și peste cel din Botoșani (8.191 lei).

În industrie și construcții, salariul mediu brut din Bacău este de 7.061 de lei, un nivel apropiat de cel din Neamț (7.043 lei), dar sub Iași, unde media depășește 7.600 de lei. Sectorul serviciilor aduce salarii medii brute de 7.922 de lei în Bacău, poziționând județul pe locul al doilea în regiune, după Iași, unde acest domeniu depășește 9.300 de lei.

Datele indică faptul că economia județului Bacău este susținută în principal de sectorul serviciilor și de activitățile din agricultură, în timp ce industria și construcțiile rămân sub media județeană. De altfel, aceste diferențe sectoriale sunt vizibile în întreaga regiune, unde serviciile din Iași ridică semnificativ media regională.

În ansamblu, tabloul economic arată că regiunea Nord-Est continuă să fie una dintre cele mai slab remunerate din România. Chiar și județele cu salarii mai ridicate, precum Iași și Bacău, rămân sub media națională, ceea ce evidențiază decalajele persistente dintre Moldova și zonele mai dezvoltate ale țării.