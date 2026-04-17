Izvorul Tămăduirii – sărbătoarea credinței, a vindecării și a speranței

Creștinii ortodocși sărbătoresc astăzi Izvorul Tămăduirii, una dintre cele mai importante sărbători dedicate Maicii Domnului. Aceasta este celebrată în fiecare an în vinerea din Săptămâna Luminată, prima săptămână după Paște, și este legată de puterea vindecătoare a apei sfințite.

Sărbătoarea amintește de o minune petrecută în apropierea Constantinopolului, în secolul al V-lea. Potrivit tradiției creștine, un viitor împărat bizantin, Leon cel Mare, a întâlnit un orb care îi cerea apă. În timp ce îl căuta, a auzit glasul Maicii Domnului care i-a spus unde se află un izvor și i-a cerut să-i dea orbului să bea din acea apă și să-i ungă ochii. După ce a făcut acest lucru, orbului i s-a redat vederea.

După ce a devenit împărat, Leon a construit în acel loc o biserică dedicată Maicii Domnului, iar izvorul a devenit cunoscut drept „Izvorul Tămăduirii”, fiind considerat un loc al vindecărilor miraculoase.

Tradiția agheasmei și semnificația apei

În toate bisericile ortodoxe, în această zi se oficiază slujba de sfințire a apei, cunoscută drept Agheasma Mică. Credincioșii iau apă sfințită acasă, considerând că aceasta aduce binecuvântare, protecție și vindecare.

Apa are o semnificație simbolică profundă în creștinism: ea reprezintă viața, curățirea sufletească și harul lui Dumnezeu. Prin această sărbătoare, Maica Domnului este cinstită ca ocrotitoare și mijlocitoare pentru sănătatea trupului și a sufletului.

O zi a speranței și a vindecării

În tradiția populară, Izvorul Tămăduirii este considerată o zi în care oamenii se roagă pentru sănătate și alinarea suferințelor. În multe localități, după slujbă, preoții stropesc cu agheasmă casele, gospodăriile sau fântânile.

Sărbătoarea transmite un mesaj profund de credință, speranță și vindecare, amintind credincioșilor că ajutorul divin poate veni în cele mai grele momente ale vieții.