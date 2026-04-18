Aerostar a celebrat 73 de ani de activitate și a prezentat investitorilor planurile de dezvoltare

Grupul Industrial Aerostar a marcat, vineri, împlinirea a 73 de ani de activitate prin organizarea evenimentului „Ziua investitorului”, o inițiativă destinată consolidării relației cu partenerii financiari și prezentării direcțiilor de dezvoltare ale companiei.

Evenimentul a reunit investitori, reprezentanți ai conducerii companiei, invitați din mediul de afaceri, mediul universitar și reprezentanți ai presei. Programul a inclus prezentări susținute de membri ai echipei executive și ai Consiliului de Administrație (CA): Grigore Filip – președintele CA, Doru Damaschin – vicepreședinte al CA și director financiar-contabil, și Alexandru Filip – director general.

În cadrul întâlnirii au fost trecute în revistă principalele rezultate economice ale companiei, precum și proiectele strategice aflate în derulare. Un moment important al evenimentului l-a constituit turul ghidat în facilitățile Aerostar, unde participanții au avut ocazia să vadă capacitățile de producție și mentenanță care au consacrat compania drept unul dintre reperele industriei aeronautice din România și din Europa.

La eveniment au participat, de asemenea, membri ai conducerii executive a companiei: Ovidiu Buhai – directorul Diviziei sisteme de apărare, Șerban Iosipescu – directorul Diviziei produse aeronautice, Dan Veleșcu – directorul Diviziei MRO aviație civilă, Laurențiu Pascal – director general adjunct, Daniel Vârnă – directorul direcției juridice și de resurse umane, Laurențiu Rogoz – directorul direcției de calitate și mediu, Andra Cristea – directorul Diviziei logistică și Cătălin Branche – directorul Diviziei utilități și infrastructură.

De asemenea, a fost prezent rectorul Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău, Carol Schnakovsky, instituție cu care Aerostar dezvoltă parteneriate în domeniul educației și formării profesionale.

Directorul general al companiei, Alexandru Filip, a subliniat semnificația dublului moment aniversar: „Celebrăm 73 de ani de activitate continuă, dar și 26 de ani de la privatizarea întreprinderii. Aerostar a fost fondată pentru a deservi Ministerul Apărării Naționale și și-a dezvoltat, de-a lungul timpului, competențe solide în întreținerea, reparația și modernizarea aeronavelor militare de luptă. În paralel, am consolidat activitățile de fabricație pentru aviație și mentenanță pentru aviația civilă.”

La rândul său, vicepreședintele CA și directorul financiar-contabil, Doru Damaschin, a arătat că averea acționarilor Aerostar a crescut anul trecut cu aproape 30 de milioane de euro, iar conducerea va propune Adunării Generale a Acționarilor distribuirea unor dividende de aproximativ 10 milioane de euro. Potrivit acestuia, veniturile companiei au crescut în 2025 cu 36 de milioane de lei, respectiv cu aproximativ 6,2%, creștere susținută în principal de linia de fabricație pentru aviația civilă.

Damaschin a precizat că unul dintre cei mai importanți clienți ai Aerostar este grupul Safran, către care se realizează aproximativ 17% din vânzările companiei. În același timp, comenzile provenite de la Ministerul Apărării Naționale au fost mai mici cu circa 30 de milioane de lei în 2025 față de anul precedent.

Președintele Consiliului de Administrație, Grigore Filip, a declarat că Aerostar analizează oportunități de expansiune, inclusiv prin posibile achiziții în domeniul industriei aeronautice și de apărare, inclusiv în afara României. Potrivit acestuia, compania urmărește în special societăți aflate în proximitatea marilor producători din industrie, precum Airbus, care ar putea genera sinergii în cadrul grupului.

„Avem capabilitatea tehnică și organizatorică de a integra astfel de companii și dispunem de resurse financiare proprii. În cazul unor oportunități importante nu excludem nici apelarea la finanțări externe”, a afirmat Grigore Filip, precizând însă că, în prezent, nu a fost identificată o țintă concretă de achiziție.

Prin organizarea „Zilei investitorului”, Aerostar își reafirmă atât stabilitatea și experiența acumulată în peste șapte decenii de activitate, cât și deschiderea către investiții și parteneriate menite să susțină dezvoltarea viitoare a companiei.