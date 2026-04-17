Retroparada Primăverii 2026 ajunge la Bacău: automobile de epocă, expuse în Piața Tricolorului

Pasionații de automobile istorice sunt invitați duminică, 19 aprilie, în Piața Tricolorului din Bacău, unde va avea loc evenimentul „Retroparada Primăverii 2026”, o manifestare dedicată mașinilor de epocă și colecționarilor din România.

Evenimentul este organizat de Retromobil Club România și se desfășoară între orele 10:00 și 14:00, perioadă în care publicul va putea admira mai multe automobile istorice aduse de proprietarii lor din Bacău și din alte zone ale țării.

Retroparada Primăverii este un eveniment devenit deja tradiție pentru pasionații fenomenului retro auto și se organizează simultan în nouă orașe din România, cu scopul de a aduce mai aproape de public automobilele clasice și poveștile acestora.

Proprietarii vehiculelor istorice își vor expune „bijuteriile pe patru roți”, iar vizitatorii vor avea ocazia să descopere modele rare, bine conservate sau restaurate, reprezentative pentru diferite perioade ale industriei auto.