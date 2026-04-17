Chimcomplex începe reorganizarea: cel puțin 1.200 de angajați vizați, pe fondul costurilor ridicate din industrie

Compania Chimcomplex a început, din aprilie 2026, aplicarea unui plan de reorganizare care presupune oprirea unor secții de producție cu consum ridicat de energie și reducerea personalului, în contextul presiunilor din industria chimică generate de costurile mari la gaze și energie.

Planul vizează oprirea unei linii de producție la Borzești și a două linii pe platforma de la Râmnicu Vâlcea. Potrivit declarațiilor făcute de patronul companiei, Ștefan Vuza, în raportul privind rezultatele financiare pe 2025, publicat pe 26 februarie, măsurile ar putea duce la disponibilizarea a cel puțin 1.200 de angajați.

În paralel cu reorganizarea, compania a lansat programe de plecări voluntare și a notificat autoritățile cu privire la intenția de concediere colectivă. La începutul lunii aprilie, mai mulți salariați au semnalat nemulțumiri către redacția Digi24.ro privind modul în care se desfășoară plecările din companie.

Potrivit președintei sindicatului Chimcomplex, Marcela Dobre, situația companiei s-a deteriorat rapid din cauza costurilor ridicate ale energiei. „Costul de producție este mai mare decât costul de vânzare. Am semnat un contract colectiv de muncă în decembrie și nu ne așteptam la o schimbare atât de bruscă în doar trei luni”, a declarat aceasta.

Compania a propus angajaților mai multe variante de plecare. Pe lângă cele trei salarii compensatorii prevăzute în contractul colectiv de muncă (aproximativ 12.500 de lei net), au fost oferite două programe de plecări voluntare: cinci salarii compensatorii pentru cei care aleg să plece imediat și o variantă similară pentru cei care optează pentru plecare cu șomaj, în anumite condiții.

Unul dintre criteriile aplicate pentru reducerea personalului a fost cel al angajaților care cumulează pensia cu salariul, aceștia fiind vizați cu prioritate. Lidera sindicală susține că această măsură a permis protejarea majorității salariaților care depind exclusiv de venituri din muncă.

Într-un punct de vedere transmis redacției, compania a precizat că plecările sunt voluntare și respectă prevederile legale, fiind realizate prin acordul părților și însoțite de pachete financiare de sprijin.

La rândul său, Ministerul Muncii a confirmat că societatea a notificat Inspectoratul Teritorial de Muncă Bacău privind intenția de concediere colectivă. Conform datelor transmise autorităților, compania are aproximativ 1.180 de angajați, iar 330 dintre aceștia sunt vizați de procedura de concediere colectivă.

Instituția a precizat că, în 2026, nu a fost efectuat niciun control la Chimcomplex, fiind înregistrată o singură sesizare, pe 8 aprilie. Potrivit legislației, angajații afectați de concedieri colective trebuie să beneficieze de preaviz și pot accesa servicii de sprijin pentru reintegrarea pe piața muncii.