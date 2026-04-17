Peste 800 de cazuri de infecții respiratorii într-o săptămână; trei cazuri de gripă confirmate

În județul Bacău au fost raportate 812 cazuri de infecții acute ale căilor respiratorii superioare (IACRS) în perioada 6–12 aprilie 2026, potrivit datelor publicate de Direcția de Sănătate Publică (DSP) Bacău.

Conform comunicatului instituției, 65 dintre pacienți au necesitat internare. Cele mai multe îmbolnăviri s-au înregistrat la grupa de vârstă 2–4 ani (191 de cazuri), urmată de copiii de 5–14 ani (183 de cazuri) și de grupa 0–1 an (140 de cazuri). La persoanele cu vârste între 15 și 49 de ani au fost raportate 138 de cazuri, iar la grupele 50–64 de ani și peste 65 de ani – 81, respectiv 79 de cazuri.

În aceeași perioadă au fost înregistrate și 218 cazuri de pneumonii și bronhopneumonii, dintre care 63 au necesitat internare. Cele mai multe cazuri au fost raportate la persoanele de peste 65 de ani (56), urmate de grupele 15–49 de ani (37) și 50–64 de ani (36). Nu au fost raportate decese.

În ceea ce privește gripa, DSP Bacău a confirmat trei cazuri în intervalul analizat.

De la începutul sezonului de supraveghere, numărul total al cazurilor de gripă tip A și B în județ a ajuns la 2.776. Cele mai multe îmbolnăviri au fost raportate la copiii cu vârste între 5 și 14 ani (838 de cazuri) și la grupa 2–4 ani (594 de cazuri).

Potrivit DSP, de la începutul campaniei de vaccinare antigripală, la 1 septembrie 2025, și până în prezent, 37.162 de persoane din județul Bacău s-au vaccinat împotriva gripei.