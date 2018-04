Duminica seara, de pe Aeroportul International George Enescu a decolat prima cursa din acest sezon pe ruta Bacau – București (Otopeni). Dupa mai bine de 7 ani de absenta, prin reintroducerea acestui traseu se doreste o interconectare cat mai eficienta a zonei din mijlocul Moldovei cu Bucurestiul.

Durata unui zbor este de maximum 40 de minute, si cu tot cu activitatile de procesare (check-in) un pasager ajunge practic din Terminalul Bacau in cel din Otopeni in maxim 90 de minute. Spre exemplu, zborul de intoarcere in Bacau a durat duminica seara doar 28 de minute (fara procesare pasageri), potrivit reprezentanților Aeroportului Bacau.

„De la an la an am simtit o crestere constanta a cererii unei rute de Bucuresti. Astfel, am reusit sa convingem operatorul aerian sa prinda in acest sezon de vara 3 curse Bacau- Otopeni, tur retur: duminica – seara, miercuri si vinerea – dimineata. Pe langa avantajul unei calatorii scurte si confortabile catre capitala, prin aceste zboruri se ofera posibilitatea interconectarii prin transfer catre toate destinatiile din Europa si nu numai”, a declarat Cezara Yoko Ficuta, purtator de cuvant al Aeroportului International „George Enescu” (AIGE) Bacau.

De altfel, o parte din pasagerii primei curse aveau ca destinatie Larnaca. Stefan P., impreuna cu sotia, au ales sa petreaca vacanta de 1 mai in Cipru tocmai datorita legaturii avantajoase catre destinatie. „Ajungem la ora 10 in Otopeni, dupa care incepem procedurile de procesare pentru zborul de Larnaca. La intoarcere beneficiem de aceeasi legatura foarte convenabila si confortabila”

Aceasta cursa (BCM-OTP) deschide practic orizontul de calatorii pentru pasagerii din judetul Bacau, dar si din judetele invecinate (Neamt, Vrancea, Vaslui etc). Acestia vor beneficia de confortul unei deplasari rapide catre Bucuresti si, de acolo, spre destinatiile unde doresc sa ajunga mai departe. Desigur, acest avantaj se aplica si pentru calatoriile din diverse destinatii la intoarcerea catre case.