Județul Bacău are un serviciu Salvamont, însă acesta nu deține o bază în care să se poată efectua serviciul de permanență, să funcționeze dispeceratul, o cameră de prim ajutor, cu un spațiu în care să fie depozitate echipamentele de salvare, o cameră de odihnă pentru salvatorii întorși din intervenții sau din patrulare, o baie și o sală de pregătire fizică.

Serviciul public județean pentru promovarea turismului și coordonarea activității de salvamont a înaintat Consiliului Județean (CJ) Bacău proiectul „Construire Bază Salvamont și anexe, împrejmuire teren, fosă septică vidanjabilă și branșamente la utilități”, iar indicatorii tehnico-economici au și fost aprobați. Baza de Salvare ar urma să fie construită pe un teren cu suprafața de 554 mp situat în zona cascadei râului Slănic, pe partea opusă albiei, în intravilanul orașului Slănic Moldova.

„Construcția propusă prin proiect, împreună cu dotările, echipamentele și utilajele necesare, vor permite echipei de salvamontiști să-și desfășoare activitățile de prim ajutor la eficiență maximă”, arată Sorin Brașoveanu, președintele CJ Bacău.

Județul Vrancea are trei baze de salvare, județul Harghita are patru baze și alte două în construcție, iar județul Neamț, trei baze. Doar Bacăul nu are niciuna. Proiectul care va fi finanțat de CJ Bacău are o valoare de 2,16 milioane de lei și include o clădire cu un etaj, având suprafața construită de 180,55 mp, iar suprafața desfășurată de 352 mp. Baza va avea, pe lângă zona administrativă, și un spațiu pentru prepararea hranei, vestiare, grupuri sanitare și garaj.