La data de 06 ianuarie a.c., în jurul orei 20:00, pe DN2, în localitatea Bogdan Vodă, polițiștii au oprit în trafic un autoturism la volanul căruia se afla un bărbat de 36 de ani, din județul Galaţi. Conducătorul auto a prezentat polițiștilor un permis de conducere despre care s-a stabilit din verificări că este fals. De asemenea, s-a mai stabilit că bărbatul în cauză nu posedă permis de conducere pentru nicio categorie de autovehicule. Polițiștii au întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de conducere a unui vehicul fără permis de conducere, uz de fals şi fals material în înscrisuri oficiale.

