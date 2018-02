Când mai toată lumea nici nu spera, mai ales după creșterile continue și constante de preț, iată că, în doar o săptămână, carburanții auto s-au ieftinit semnificativ. Astfel, la pompă, litrul de benzină obișnuită a ajuns să coste chiar și sub 5 lei, la fel și în cazul motorinei regulare. Și asta după ce, în prima jumătate a lunii, benzina atinsese un preț mediu de 5,35 lei pe litru, iar motorina standard…5,43 lei pe litru, scumpirile de al noi fiind chiar peste media din Europa. Să nu uităm că, de la începutul anului, numai în luna ianuarie, preţurile în lei din România au crescut cu 3,8% (în euro creşterea a fost de 4% pentru benzină şi 3,8% pentru motorină, mai mari decât media europeană). La Onești, cea mai ieftină benzină din țară Băcăuanii care și-au făcut plinul la mașină în weekend, au putut constata că, de exemplu, la stațiile OMV Petrom (cea mai dezvoltată rețea de benzinării din țară), când intervine și ieftinirea de 6 bani pe litru, benzina de 95 costă 5,05 lei/litru, iar motorina 5,14 lei/litru (la Onești chiar 5,01 lei/litru, în cazul benzinei, acesta fiind cel mai mic preț din țară). „Eu oricum, numai în weekend alimentez, și aproape mereu fac plinul. În urmă cu două săptămâni, crescuse atât de mult prețul încât chiar mă întrebam: unde o să se ajungă? Nu înțelegeam de ce sunt așa creșteri repetate. Făcusem plinul și m-a costat peste 250 de lei, iar acum am plătit 230, cu 20 de lei mai puțin”, ne-a declarat Sandu Mihalache, unul dintre miile de băcăuani care alimentează la pompele din județ. La nivel de țară, numai scăderile de preț din ultima săptămână au fost de 8 bani pe litru la motorină și de 9 bani pe litru la benzină. Comparativ cu alte țări membre ale UE, carburanții de la noi sunt mai ieftini (excepție făcând vecinii bulgari și polonezii, unde benzina și motorina costă și mai puțin). Actuala scădere de prețuri de la pompe este pusă pe seama scăderii cotaţiilor internaţionale ale materiei prime, petrolul. 0 SHARES Share Tweet

