Președintele CJ Bacău pledează pentru simplificarea accesului la fondurile europene în Republica Moldova

Președintele Consiliului Județean Bacău, Valentin Ivancea, a anunțat rezultatele unei întâlniri de lucru cu reprezentanți ai administrației locale, conducători de instituții și oameni de afaceri din Republica Moldova, cu scopul de a identifica modalități concrete de sporire a absorbției fondurilor europene în această țară.

Evenimentul, organizat în parteneriat cu Agenția de Dezvoltare Intercomunitară A.D.I.E Euronest Iași & I.D.E.P. (Institut for Develpoment and Expertise of Projects), a fost o oportunitate de a analiza implementarea investițiilor din fonduri europene în perioada 2020-2023 și de a discuta perspectivele concrete de finanțare a proiectelor eligibile. Președintele CJ Bacău a subliniat că județul a obținut fonduri prin Programul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) și alte componente de finanțare.

Cu acest prilej, Valentin Ivancea a reiterat necesitatea debirocratizării, transparentizării și simplificării modalităților de accesare a fondurilor europene, prin acordarea unei mai mari autonomii Agențiilor pentru Dezvoltare Regională (ADR) în luarea deciziilor privind prioritizarea proiectelor. Președintele CJ Bacău a subliniat importanța modificărilor legislative care să faciliteze procesul de obținere a finanțării, decontare și gestionare a fondurilor europene, atât în timpul implementării, cât și ulterior.

El a adăugat că nu este dificil să ne inspirăm din experiența altor state care au creat sisteme flexibile și ghiduri eficiente pentru accesarea și implementarea fondurilor europene, fără a se confrunta cu riscul corecțiilor financiare, așa cum se întâmplă, din păcate, în România.

“Încă de la preluarea mandatului, am fost și rămân un adept convins al ideii de bună practică administrativă, prin care indicatorul de performanță nu-l constituie capacitatea de gestionare a bugetului, ci abilitatea de atragere a fondurilor nerambursabile în folosul comunității”, a declarat președintele Valentin Ivancea.