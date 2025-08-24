Președintele CJ Bacău, Cristina Breahnă-Pravăț: „ Chiar mai era cazul să reducem bugetul Educației în România?”

Președintele Consiliului Județean Bacău, Cristina Breahnă-Pravăț, atrage atenția asupra situației îngrijorătoare din sistemul educațional, în contextul rezultatelor obținute la examenul de bacalaureat din acest an.

Deși județul Bacău s-a situat pe podium la nivel național în privința promovabilității, un indicator grav umbrește aceste rezultate: doar 94.000 de elevi s-au înscris la bacalaureat în sesiunea de vară 2025, cel mai mic număr din ultimii cel puțin 20 de ani.

Comparativ, în anul anterior au fost peste 119.000 de înscriși, ceea ce înseamnă că un sfert dintre elevii care au început clasa a XII-a în septembrie 2024 nu s-au mai prezentat la examenul maturității.

„Indiferent de funcțiile politice pe care le ocupăm, nu trebuie să uităm că școala este fundamentul oricărei societăți care vrea să fie catalogată drept educată și dezvoltată.

Să acționăm în consecință fiecare, prin instrumentele pe care le avem, pentru a încuraja și stimula actul educațional!”, a transmis Cristina Breahnă-Pravăț.

Președintele CJ Bacău apreciază că reducerea bugetului alocat Educației nu a fost oportună, având în vedere evoluțiile îngrijorătoare privind participarea elevilor la examenul de bacalaureat.