Ieri dimineaţă, mai mulţi părinţi, din municipiul Bacău, au avut surpriza să afle că nu-şi pot lăsa copiii la grădiniţă, dacă nu au în mână avizul epidemiologic de la medicul de familie, chiar dacă cei mici nu prezentau niciun simptom de boală. Degeaba au insistat că vor aduce ulterior documentul, că asistenta respectivă nu a cedat. „Marţi l-am dus prima dată după vacanţă şi nu l-a primit. Nu am fost doar eu în situaţia asta, mai erau şi alţi părinţi, care ar fi trebuit să ajungă la serviciu şi nu ştiau ce să facă cu cel mic. În ianuarie, când au revenit din vacanţă, am avut termen de luni până miercuri să aducem acest aviz, acum nu s-a mai vrut şi am luat copilul de mână şi m-am întors acasă”

ne-a declarat mama unui băiețel. Totul a pornit de la o adresă a Direcţiei de Sănătate Publică (DSP) Bacău, transmisă la sfârşitul săptămânii trecute, către cabinetele de medicină şcolară şi către primării, în care se cerea ca la revenirea la cursuri să se facă un triaj epidemiologic mai riguros, având în vedere că, la nivelul judeţului Bacău, s-au înregistrat în ultima perioadă creşteri ale numărului de cazuri de viroze respiratorii şi de rujeolă, dar se făcea referire şi la faptul ca accesul copiilor în colectivitate să se facă în baza avizului epidemiologic favorabil, emis de medicul de familie, ori era clar că acesta nu putea fi obţinut în weekend. Pentru elevii de şcoală acest aviz este eliberat de medicul de familie în toamnă, după vacanţa mare, şi este valabil pe tot parcursul anului şcolar. Unitatea de învăţământ poate solicita un nou aviz în timpul anului, numai dacă elevul s-a îmbolnăvit şi are nevoie de acest document la revenirea la cursuri. „În situaţia în care la triajul epidemiologic se constată simptome specifice de îmbolnăvire, copilul va fi ori internat, ori tratat la domiciliu, iar la revenirea în colectivitate va fi necesar avizul epidemiologic eliberat de medicul de familie”, a declarat Anda Dumitrescu, purtător de cuvânt la DSP Bacău. La grădiniță trebuie aviz! În ceea ce-i priveşte pe copiii de grădiniţă, aceştia au nevoie de acest aviz după fiecare episod de absenţă. „În cazul unităţilor pentru preşcolari, orice întrerupere a prezentării în colectivitate (vacanţă, perioadă de boală etc.) necesită la revenirea în colectivitate aviz epidemiologic de la medicul de familie pentru a demonstra că nu există afecţiuni posibil contagioase”, a mai adăugat Anda Dumitrescu. Oficialii DSP mai spun că acel triaj riguros se face şi în grădiniţe după fiecare vacanţă, iar copiii cu semne de boală sunt scoşi din colectivitate. Dacă preşcolarul nu este bolnav el trebuie primit la cursuri, iar părintele să aducă acel aviz în cel mai scurt timp, în funcţie şi de programul medicului de familie.

Roxana Neagu

Geta Panaite „Noi vrem să ajutăm părinții, nu să îi trimitem acasă cu copiii. Vom analiza punctual toate situațiile din grădinițe. Cert este că, în acest context epidemiologic, într-adevăr triajul este mai riguros. Dar, în grădinițe, mai ales în cele cu program prelungit, deci în care copilul și mănâncă acolo, și doarme la prânz, obligativitatea aducerii avizului epidemiologic după fiecare vacanță sau o perioadă de boală a fost dintotdeauna. Vom reveni cu o adresă în toate unitățile de învățământ, în care vom explica mai clar toate aceste lucruri, despre cine trebuie să prezinte acest aviz şi când.”

