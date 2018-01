Mihai Tudose a anunţat, luni seară, la finalul şedinţei Comitetului Executiv Naţional, că demisionează din funcţia de premier al României. “Plec cu fruntea sus”, a spus Tudose. El a precizat că nu va asigura interimatul la Palatul Victoria. Comitetul Executiv Naţional al PSD i-a retras luni sprijinul politic lui Mihai Tudose, care, în urma acestei situaţii, a anunţat că demisionează din funcţia de prim-ministru, după cum au precizat, pentru AGERPRES, surse politice. 1 SHARES Share Tweet

