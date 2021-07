În mijlocul verii, când este foarte cald și cauți un loc unde să te răcorești, o idee foarte bună ar fi să mergi la film, la cinema. În acest sens, iată că în sălile de cinema din Bacău, în acest weekend rulează trei pelicule în premieră.

„Furia unui om periculos” (Wrath of Man) este un film de acîiune bazat pe filmul francez „Le convoyeur”. Wrath of Man are o distribuție de excepție, printre care Jason Statham, Holt McCallany, Jeffrey Donovan, Josh Hartnett, Niamh Algar, Laz Alonso, Scott Eastwood și Eddie Marsan. Filmul este regizat de Guy Ritchie dintr-un scenariu de Ivan Atkinson, Marn Davies și Guy Ritchie. Bill Block și Atkinson sunt producători.

„G.I. Joe: Snake Eyes” (Snake Eyes: G.I. Joe Origins) este un film de acțiune, thriller și SF, cu Henry Golding, Andrew Koji, Úrsula Corberó și Samara Weaving în distribuție.

„Familia Crood: Vremuri noi” 3D (The Croods: A New Age) este o comedie animată, un film de familie ce beneficiază de vocile celebrilor actori Nicolas Cage, Ryan Reynolds, Emma Stone sau Catherine Keener.