Bacău: Intervenții ale pompierilor militari din cauza vântului puternic. Elemente de construcție desprinse de pe mai multe blocuri

Pompierii militari din cadrul Inspectoratul pentru Situații de Urgență Bacău au intervenit în cursul zilei de astăzi pentru gestionarea mai multor situații generate de intensificările vântului, care au provocat desprinderea unor elemente de construcție de pe clădiri din municipiu.

Potrivit reprezentanților ISU, echipajele au fost solicitate în mai multe zone din Bacău pentru degajarea unor bucăți de acoperiș sau tencuială aflate în pericol de cădere.

Astfel, pompierii au intervenit pe strada Neagoe Vodă, unde au degajat elemente de acoperiș desprinse de la un bloc de locuințe, folosind o autospecială de stingere.

O intervenție similară a avut loc pe strada Nordului, unde echipajele au îndepărtat elemente de construcție desprinse de pe fațada unui bloc, fiind mobilizată o autospecială de stingere.

De asemenea, pe strada Nicolae Bălcescu, pompierii au intervenit pentru îndepărtarea unor elemente de tencuială desprinse de pe fațada unui imobil, acționând cu o autospecială de stingere cu apă și spumă (ASAS).

O altă misiune s-a desfășurat pe strada Ștefan cel Mare, unde echipajele au degajat tablă desprinsă de pe acoperișul unui bloc de locuințe, intervenția fiind realizată tot cu o autospecială de stingere cu apă și spumă.

În prezent, pompierii intervin și pe strada Avram Iancu, pentru îndepărtarea unor elemente de acoperiș aflate în pericol de cădere de pe un bloc de locuințe.

Din fericire, în urma acestor incidente nu au fost înregistrate victime. Pompierii recomandă cetățenilor să evite zonele cu risc de cădere a elementelor de construcție și să anunțe imediat orice situație periculoasă la numărul unic de urgență 112.

1 de 5