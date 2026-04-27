Onești: Intervenție de chirurgie vasculară de mare complexitate, realizată cu succes la Spitalul Municipal

O intervenție de chirurgie vasculară de înaltă complexitate a fost realizată cu succes la Spitalul Municipal „Sf. Ierarh Dr. Luca” din Onești, în cazul unui pacient de 56 de ani diagnosticat cu maladie aorto-iliacă tip III, stadiul IV, o afecțiune severă care poate provoca ischemie critică, gangrenă și chiar amputarea membrelor.

Cazul a fost gestionat printr-o abordare multidisciplinară. Pacientul a fost inițial evaluat și stabilizat în Secția de Medicină Internă, după care a fost supus unei intervenții chirurgicale deschise majore, realizată sub anestezie generală. Operația – un by-pass aorto-bifemural cu reimplantarea arterei mezenterice inferioare – a durat peste șase ore.

Potrivit medicilor, evoluția postoperatorie a fost favorabilă, circulația la nivelul membrelor inferioare fiind reluată, iar pacientul a fost externat în stare generală bună.

Intervenția a fost realizată de o echipă medicală formată din medicii chirurgi vasculari Marian Cozmin și Sebastian Istrate, medicul ATI Roznoveanu Andrei și medicul de medicină internă Arseni-Jitaru Alexandra, cu sprijinul asistenților medicali Petru Răuță, Ana Ionescu și Nicoleta Alexandrescu.

De asemenea, medicul radiolog Claudiu Avasiloaiei a realizat investigația angio-CT, esențială pentru stabilirea diagnosticului și planificarea intervenției chirurgicale.

Reprezentanții unității medicale subliniază că acest caz demonstrează capacitatea spitalului de a realiza proceduri medicale de mare complexitate, dar atrag atenția asupra necesității unei finanțări adecvate pentru astfel de intervenții, care implică spitalizare prelungită, resurse de terapie intensivă și materiale sanitare costisitoare.

În acest context, conducerea spitalului consideră esențială includerea Spitalului Municipal Onești în Programul Național de Boli Cardiovasculare, atât pentru dezvoltarea cardiologiei intervenționale, cât și a chirurgiei vasculare.