Preşedintele Klaus Iohannis a anunţat miercuri că a desemnat-o pe Viorica Dăncilă, propusă de PSD, pentru funcţia de prim-ministru. “Cântărind toate argumentele, ţinând cont de situaţia concretă din Parlament, am decis să dau PSD încă o şansă şi să desemnez persoana propusă de PSD, pe doamna Dăncilă. Dar acum, PSD-ul trebuie să performeze. Românii au mari aşteptări şi eu am mari aşteptări”, a declarat şeful statului. Preşedintele Klaus Iohannis a făcut apel, miercuri, la cei implicaţi în procedura de formare a Guvernului să se mobilizeze. “Invit pe toţi cei implicaţi în procedură să se mobilizeze şi să lucreze repede şi bine. Este posibil ca până la 1 februarie întreaga procedură să fie finalizată şi noul Guvern să se apuce de treabă şi să rezolve problemele mai degrabă decât să le încurce”, a afirmat şeful statului. El a subliniat că PSD a promis lucruri importante, respectiv salarii, pensii, şcoli, manuale, spitale, infrastructură. “Până acum prea puţin s-a realizat”, a adăugat şeful statului, precizând că PSD trebuie să dovedească acum că ceea ce a promis va şi face. Este pentru prima dată în istoria României când o femeie este desemnata premier. De la 15 februarie 1862, de când a început mandatului primului premier al Principatelor Unite, Barbu Catargiu, până în prezent, șefii guvernelor din România au fost exclusiv bărbați. Anul trecut, prima propunere a coaliției PSD – ALDE, Sevil Shhaideh, a fost respinsă de președintele Iohannis. Dacă va trece de votul din Parlament, Viorica Dăncilă va fi prima femeie care va conduce un guvern al României. 2 SHARES Share Tweet

