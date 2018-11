Revoluție medicală în Spitalul Județean de Urgență Bacău! Dr. Vlad Buburuzan, medic primar, șeful Secției de Neurochirurgie, a reușit o premieră națională: a reconstruit o parte din craniul unui pacient, de 26 de ani, care a fost victima unui accident rutier. Practic, cu ajutorul unui mulaj și a unor matrițe, doctorul a refăcut în întregime calota craniană, chiar în sala de operație, folosind un ciment special, biologic, din care se fac și protezele osoase, apoi a montat aceste bucăți de ciment cu niște șururburi în părțile osoase ale craniului care nu au fost afectate. Pentru reușita acestui caz a făcut echipă cu dr. Radu Niță, medic primar Chirurgie Plastică, și dr. Valentin Tutunaru, medic primar Terapie și Anestezie Intensivă.

Tânărul (de loc din comuna Cleja) a ajuns în grija medicilor din Bacău încă de anul trecut, când a suferit acel nefericit eveniment rutier (în timp ce se deplasa cu un scuter prin Sascut), iar atunci a suferit o intervenție chirurgicală simultană de stabilizare neurologică, neurochiurgicală, de asanare a leziunilor, de înlăturare a focarelor de infecție (având în vedere ca pacientul intrase cu capul în partea metalică a unei mașini de gunoi) și tratare a porțiunii de creier care a fost afectată, dar și de reconstrucție facială, care a durat aproape 8 ore, caz pe care l-am prezentat în Deșteptarea la acea vreme.

Ce a urmat apoi și care este acum evoluția pacientului ni s-a explicat, ieri, într-o conferință de presă organizată de dr. Ioana Raluca Dinu, directorul medical al spitalului, Adrian Popa, manager, și echipa de medici care au dus la reușita acestui caz, dr. Vlad Buburuzan (Neurochirurgie), dr. Valentin Tutunaru (Terapie și Anestezie Intensivă) și dr. Radu Niță (Chirurgie Plastică).

A dat search pe internet!

„După ce pacientul a fost stabilizat din punct de vedere neurochirurgical, am căutat pe internet zile și nopți metode de reconstrucție a calotei craniene. Practic, creierul lui era, după acel nefericit accident, acoperit doar de o piele – un lambou, cum spunem noi în termeni medicali, grefată de pe coapsă și reconstruită de doctorul Radu Niță de la Chirurgie Plastică. Am găsit aceste proteze personalizate undeva în Belgia. Am căutat pe internet printr-un simplu search pe «cranioplastie personalizată». Nu puteam apela la o intervenție clasică de reconstrucție, prin montarea unei tije metalice, pentru că prezenta o leziune atipică de țesut osos.

Am vorbit cu conducerea spitalului pentru a găsi finanțarea necesară, am trimis examenele tomografice la clinica respectivă, care face astfel de mulaje și așa am intrat în posesia mulajului personalizat pe pacientul meu. Apoi, pur și simplu am umplut acest mulaj cu un ciment special, pe baza unor matrițe, pe care le-am fixat apoi în șuruburi în restul craniului pacientului. Este o procedură foarte rară și în lume. Se fac reconstrucții de os facial, de șolduri, de oasele mâinilor și picioarelor, de mandibulă, dar de craniu, mai rar”, a explicat medicul primar neurochirurg Vlad Buburuzan.

Matrița respectivă, comandată din Belgia, a costat 9.000 de lei, bani suportați de către spital. În total, spitalizarea pacientului depășeste 200.000 de lei, având în vedere că la fiecare internare a necesitat circa o lună de spitalizare, în special pe Terapie Intensivă.

Un caz căruia inițial nu i s-a dat nicio șansă de supraviețuire

Practic, în urma acelui accident, pacientului i-a fost zdrobită fața complet. Nimeni nu îi mai dădea nicio șansă de supraviețuire. Avea leziuni incompatibile cu viața, a fost monitorizat de aparate pe Terapie Intensivă. La un moment dat, după aproape 20 de ore de la internare, a început să dea semne de viață, să-și revină neurologic, așa că s-a decis imediat să se intre cu el în operație, cu anestezie generală. Pentru că prezenta un traumatism cranian foarte grav, cazul a fost mai întâi preluat de dr. Vlad Buburuzan, medic neurochirurg. A fost o intervenție chirurgicală care a durat în total 8 ore.

Asta pentru că, după ce pacientul a fost stabilizat, s-a trecut la reconstrucția facială, operație pe care a efectuat-o dr. Radu Niță, de la Secția de Chirurgie Plastică. Totul sub anestezie generală asistată de dr. Valentin Tutunaru, cel care l-a supravegheat în Terapie Intensivă și post-operator. „Practic lui îi lipsea jumătate de față: cu ochi, cu o parte din nas, cu urechea stângă, iar creierul era pe-afară. În rest nu a avut nimic. Doar fața era foarte afectată. A fost plastia neurochirurgicală, apoi am intervenit eu pe partea de chirurgie plastică. I-am reconstruit nasul, din bucățile de oase pe care le-am putut salva, dar și zona oculară, și partea din urechea afectată. Avea niște leziuni foarte grave, care nu erau compatibile cu viața.

Eu am mai intervenit de două ori, de la operația inițială, dar o să mai aibă nevoie de alte intervenții, pentru reconstrucția oaselor feței”, a explicat dr. Niță. Postoperator, atunci pacientul a mai fost tinut pe Terapie Intensivă încă 10 zile, apoi a fost trecut pe salon. „A fost o provocare și pentru noi. Este un caz spectaculos, de excepție, dat fiind și evoluția sa ulterioară, un caz care nu face parte din paleta cazuistică uzuală. Un caz care pentru noi este un real succes, având în vedere amploarea leziunilor inițiale, a faptului că a supraviețuit în Reanimare, un caz ideal pentru că nu a avut nicio problemă postoperatorie, la ambele intervenții majore care s-au efectuat. S-a recuperat neurologic foarte bine, a răspuns foarte bine antibioterapiei, nu a făcut infecții, complicații”, a precizat și dr. Valentin Tutunaru.

Birocrația a întârziat a doua intervenție

A urmat a doua mare intervenție, cea de acum, de reconstrucție osoasă de craniu, cu implant personalizat pe baza mulajului, și ulterior, de refacere a tegumentului care să acopere această proteză, operație care a durat în total alte circa 7 ore. „Cel mai greu a fost să procurăm acea matriță de la clinica din Belgia. Greu nu pentru costuri, ci din cauza procedurilor. Pentru că este vorba de o clinică ce nu a mai lucrat până acum cu România, dar care are o experiență vastă în aceste proteze personalizate realizate cu ajutorul unei imprimante 3 D, la scară de 1:1, a fost mai greu să găsim metoda cea mai corectă de achiziție.

În rest, este exclusiv meritul întregii echipe medicale a spitalului în reușita acestui caz”, au explicat și cei din conducerea Spitalului Județean de Urgență Bacău, Adrian Popa, manager, și dr. Ioana Dinu, directorul medical. „Cel mai mare challenge pentru noi, cei din conducere, a fost achiziționarea acelei matrițe”, a accentual la final managerul Popa. Implantul a fost foarte bine acceptat de pacient, fără infecții post-operatorii (cele mai grave în astfel de situații), fără rejecție, fără complicații.

Acum, tânărul se simte foarte bine, e stabilizat, se hrănește singur, merge foarte bine, nu amețește, nu are alte sechele, nu a făcut complicații. Cu ochiul sănătos vede perfect, dar pe partea afectată a pierdut vederea. În schimb, aude foarte bine cu ambele urechi. Mai mult, a revenit la activitățile sale zilnice pe care le făcea înainte de accident, fiind oier în sat. Cazul a fost catalogat încă de atunci ca fiind unul dintre cele mai grave pentru echipa medicală a Spitalului Județean de Urgență Bacău. Un caz operat cu succes, tratat, vindecat, salvat. Dar la care încă mai e de lucru. Asta dacă își dorește și pacientul, pentru că nu se mai poate vorbi de o urgență medicală, ci doar de o reconstrucție cosmetică a feței.

În acel accident a fost implicată și o fetiță de 8 ani. Și ea a fost salvată, operată, recuperată. Dar și ea a pierdut o parte din cutia craniană, motiv pentru care va avea nevoie de o proteză personalizată ca și în cazul tânărului de 26 de ani. Numai că, acum nu se poate efectua această intervenție, pentru că micuța e în creștere. Trebuie să se mai aștepte cel puțin 3 ani, după ce împlinește vârsta de 12 ani, acum având 9 ani.