Senatorul Dragoș Benea, președintele organizației județene a PSD, a organizat, vineri, o conferință de presă cu privire la rezultatele primului tur al alegerilor prezidențiale. Întâlnirea cu ziariștii a fost precedată de ședința Comitetului Executiv, prima după trecerea în opoziție, în care au fost analizate procentele obținute și au fost demarate preparativele pentru scrutinul din 24 noiembrie.

La conferință au mai participat parlamentarii de Bacău, președintele Consiliului Județean și vicepreședintele acestuia. Viorica Dăncilă, candidatul PSD, a obținut aproape 26% în județul Bacău, „un rezultat satisfăcător, puternic influențat de voturile diasporei”, dar și de excluderea primarilor din Bacău și Tg. Ocna.

Cauzele care au influențat rezultatele primului tur nu sunt imputabile primarilor și nu țin de organizare, a explicat Dragoș Benea. Una dintre ele ar fi faptul că Iohannis a atras voturi și din zona USR-PLUS, iar o parte dintre voturile electoratului PSD au mers spre Mircea Diaconu, candidatul ALDE-Pro România.

„La nivelul municipiului Bacău, PSD a luat aceleași voturi ca la europarlamentare, iar scorul candidatului Mircea Diaconu, susținut de primarul Bacăului, este net inferior celui obținut de Mircea Diaconu în Onești sau Piatra Neamț”, a precizat senatorul.

Bine în județ, rău în municipiu…

În campania pentru turul II, județeana PSD va încerca să recupereze voturile care au mers spre Mircea Diaconu și să desfășoare o campanie „de la om la om” pentru a spori numărul voturilor pentru Viorica Dăncilă și a îmbunătăți prezența vot. „Așteptăm cu înfrigurare o dezbatere între candidatul Viorica Dăncilă și candidatul Klaus Iohannis”, a mai spus liderul PSD, ironic.

Dragoș Benea a vorbit despre proiectele care se derulează în județ – drumul spre Salina Tg. Ocna, podul din Onești etc. -, dar și despre lipsa investițiilor în municipiul Bacău. „Nu l-am văzut pe primarul din Piatra Neamț plângându-se de politica fiscală a Guvernului, dar l-am văzut semnând 11 contracte pe fonduri europene”, a declarat Dragoș Benea.

Au fost probleme și în județ, generate în special de întârzieri în eliberarea autorizațiilor, dar lucrurile s-au rezolvat și investițiile se derulează conform graficului: „Azi, Consiliul Județean are drumuri în implementare, are licitație pentru extinderea buncărului, are licitație pentru heliport și extinderea UPU, mai are un lot de adjudecat pe POR și a semnat contractul pentru modernizarea pistei Aeroportului”, a declarat liderul PSD. „Dușul rece” aplicat în noiembrie 2018 a produs efecte la Consiliul Județean, nu și la Primăria Bacău.

Chiar dacă primarul Cosmin Necula a fost exclus din PSD, social-democrații nu vor bloca, în Consiliul Local Bacău, niciun proiect care este în interesul cetățenilor, a insistat Dragoș Benea.

Din ianuarie va începe pregătirea pentru următorul scrutin. „La alegerile locale vom avea 94 de bătălii de dus, din care PSD își propune să câștige cât mai multe”, a spus președintele organizației, adăugând că va conta prestația Guvernului PNL, calitatea candidaților, dar și cele 222 de obiective realizate în județ.

„Vom explica pe 22 decembrie, la un an de la semnarea contractului pentru Centura Bacăului, de ce credem că ne-am ținut de cuvânt față de cei care ne-au votat și care nu au fost puțini”, a amintit Dragoș Benea

.