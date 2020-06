Cu sufletul la gură și emoții. Așa au așteptat elevii din anii terminali de gimnaziu și liceu începerea perioadei de pregătire în vederea examenelor de Evaluare Națională și Bacalaureat. Toate școlile din județ s-au aliniat cerințelor ministeriale și sunt gata să-i primească pe elevi.

S-au făcut programări pe zile și ore, pe profesori și clase, s-au creat circuite, s-au asigurat măști și substanțe dezinfectante pentru elevi și cadrele didactice, medici și asistenți școlari stau la ușă și fac triajul epidemiologic, fiecare are locul lui stabilit în bancă, iar într-o sală nu sunt mai mult de 10 elevi. Școlile s-au animat, de ieri, 2 iunie, cursurile de pregătire s-au reluat, deși mai sunt elevi care au ales în continuare învățământul online.

Numai că socoteala din târg nu s-a potrivit, peste tot, cu cea de acasă. De exemplu, la Școala Gimnazială „Nicu Enea” din cartierul Șerbănești, municipiul Bacău, ieri, nu a venit niciun elev. În total sunt 27 de elevi și toți se vor înscrie la examenul de Evaluare Națională, susține prof. Anca Vârlan, directorul unității de învățământ. Fostă dirigintă a clasei a VIII-a promoția 2020, prof. Anca Vârlan spune că unul din motivele pentru care copiii nu au fost lăsați la școală pentru pregătire este că unii dintre părinți lucrează la Secția de infecțioase a Spitalului Județean și au văzut cu ochii lor ce înseamnă boala care a băgat toată lumea în criza de sănătate.

„Noi am purtat discuții cu părinții și aceștia au decis să continuăm cursurile de pregătire online pentru că nu au control asupra copiilor. Astfel, am suplimentat orele online cu câte două, atât la Limba română, cât și la Matematică, pentru a acoperi orice necesitate.” prof. Anca Vârlan,

directorul Școlii „Nicu Enea”

În ciuda faptului că în școala din Șerbănești nu era nici urmă de elev, personalul era la serviciu și urmau toate procedurile impuse în această perioadă. Aceleași proceduri le-am întâlnit și la Colegiul Economic „Ion Ghica”, numai că aici elevii erau deja în timpul orelor. Prof. Ovidiu Cojocaru, directorul colegiului, ca noutate, a precizat că a primit șase cereri și pentru cazarea în cămin pentru elevii din mediu rural, situație care era în curs de rezolvare, cu toate regulile impuse.

„Am terminat pregătirea la Geografie. Revederea cu colegii a fost plăcută, chiar dacă suntem mai puțini cei care ne pregătim la Geografie. Probabil la fel ar fi fost și dacă am fi continuat online. Faptul că am venit la școală a fost dorința noastră de a ne vedea înainte de examen. A fost o perioadă destul de lungă în care nu ne-am văzut și cred că fiecare dintre noi simțim nevoia să aparținem unui grup și cred că și de asta am ales să fim, acum, la școală. Chiar dacă am menținut o distanță între noi, a fost o bucurie. Toți colegii au fost prezenți.”

Cosmin Irinel Coteanu,

elev clasa a XII-a, Colegiul Economic „Ion Ghica”

Tot la final de cursuri am nimerit și la Școala Gimnazială „Constantin Platon”, acolo unde am fost întâmpinați de prof. Sorin Bostan, directorul unității de învățământ.

„Revenirea la școală a fost foarte frumoasă. Mi-a plăcut la pregătire și chiar am înțeles foarte bine tot ce ni s-a explicat. Din punctul meu de vedere, e mai bine să venim la școală decât să stăm acasă, la cursuri online. Chiar mi-a fost dor de școală și de colegi. Singurul lucru pe care îl regret este că nu am făcut excursia pe care am planificat-o cu colegii pentru final de gimnaziu. Dar asta e. Acum, tot ce contează e că mă simt pregătit de examen și spun că totul va fi bine.”

Silviu Nicolas Adiaconița,

elev clasa a VIII-a, Școala Gimnazială „C. Platon”

„A fost bine și m-am bucurat să-mi revăd colegii. Eu zic că sunt pregătită, dar asta nu înseamnă că trebuie să mă opresc din învățat, mai ales acum. Am emoții, dar sper că va fi bine.

A fost puțin dificil după pauza asta lungă dar ne-am revenit repede. M-am văzut doar cu o parte din colegi, pentru că venim pe serii, dar știu că și eu sunt bine.”

Briana Cucu,

elevă clasa a VIII-a Școala Gimnazială „C. Platon”

La Colegiul Național „Vasile Alecsandri” se organizează cursuri de pregătire atât pentru elevii de gimnaziu, cât și pentru cei de liceu. Cei care și-au anunțat intenția de a veni la școală au fost trecuți pe liste, planificați pe clase, ore și zile, fiecare care a intrat în colegiu a fost triat epidemiologic, i s-a luat temperatura, a primit mască și o sticluță cu dezinfectant. În clase se respectă distanțarea socială, iar circuitele de intrare-ieșire sunt foarte bine delimitate.

„Am organizat colectivele de elevi pe grupe, am pregătit sălile de clasă, avem resursa umană disponibilă. În total sunt în jur de 170 de elevi, din care pe gimnaziu aproape 40, care vin efectiv la aceste cursuri de pregătire, pentru că în total avem înscriși 270 de elevi în anii terminali de liceu și 60 de gimnaziu. Continuă pregătirile și online, în mod special la clasele de a XII-a. Am votat în consiliul de administrație ca profesorii care vin efectiv la școală să aibă posibilitatea de a-și decala orele prin discuțiile cu elevii, pentru a putea face și învățământ online, pentru că fizic un cadru didactic nu poate fi în același timp în două locuri.”

Prof. Adriana Măcincă,

director Colegiul Național „V. Alecsandri”

Și la Școala Gimnazială „Spiru Haret” peste 65% dintre elevi au anunțat că vor veni în clase, pentru a se pregăti face to face cu profesorii lor. Conducerea unității de învățământ a coordonat personal distribuția elevilor în clase, pe fiecare ușă era lista cu numele lor și programarea pe discipline, iar aceeași așezare va fi respectată inclusiv în timpul examenului efectiv.

„Am pregătit totul în conformitate cu actele normative emise de către Ministerul Educației, Direcției de Sănătate Publică, Comitetului Județean pentru Situații de Urgență astfel încât să evităm pe cât posibil o contaminare colectivă a elevilor pe timpul orelor de pregătire. Nu toți elevii vin la școală, după cum bine se știe aceste cursuri de pregătire sunt opționale, dar ne-am organizat astfel încât orele care se desfășoară fizic la clasă să fie transmise în același timp și online, pentru elevii care au ales să stea acasă. Întrucât nu puteam acoperi toate orele doar cu profesorii de Limba română și Matematică, sunt în școală și profesorii de Limba engleză, deoarece avem mulți elevi care vor să opteze pentru învățământ liceal bilingv sau intensiv engleză.”

Prof. Codrin Ciuchi,

director Școala „Spiru Haret”

„Am fost nerăbdătoare să vin la școală, aici avem cele mai frumoase amintiri, aici sunt colegii, îmi pare rău că nu pot veni toți. Sunt pregătită pentru examen, emoții sunt. A fost greu și să învățăm de acasă, pe platforme online, dar sper că în final totul va fi bine. Sunt bucuroasă că revin la școală, chiar dacă doar pentru câteva zile, pentru că apoi ne vom mai vedea cu toții tocmai la examen.”

Diana Vlad,

elevă în clasa a XII-a, CN „Vasile Alecsandri”

„Abia am așteptat să vin la școală. M-am bucurat foarte mult că ne vom reîntâlni cu toții. Personal, nu mi-a fost greu nici de acasă, dar am venit să îmi văd profesorii, colegii, pentru că altfel este totuși la școală, decât acasă, în fața unui calculator. Sunt pregătită pentru examen, m-a speriat puțin faptul că s-a întrerupt școala din cauza pandemiei, dar, într-un fel, m-a și ajutat această situație. Am devenit mai responsabilă, mai organizată, nu mai sunt stresată, m-am schimbat mult. Plus că am putut să mă concentrez mai mult și mai bine pe disciplinele de examen.”

Raffaella Spătaru,

elevă în clasa a VIII-a, Școala „Spiru Haret”

Cursurile de pregătire se vor derula pe perioada a două săptămâni, timp de 8 zile. Examenele încep din 15 iunie – Evaluarea Națională și 22 iunie – Bacalaureatul. Până atunci, în aceste zile, au loc și înscrierile la aceste examene, în total fiind așteptați să susțină probele scrise peste 6.000 elevi de gimnaziu și circa 4.800 de liceu.

Roxana Neagu

Florin Ștefănescu