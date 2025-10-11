Prefectura Bacău va avea subprefecți PSD: Valentin Ivancea și Olimpiu Tulpan.

După schimbarea de la vârful conducerii Instituției Prefectului, vor fi schimbați și cei doi subprefecți.

În urmă cu câteva zile, Claudiu îlișanu (PSD) a fost înlocuit de la conducerea instituției de Andreea Neagu (USR), în urma unui protocol încheiat la nivel național. Cum PSD, care a câștigat, de facto, alegerile în județ rămânea fără reprezentare politica, s-a produs a doua schimbare, cei doi prefecți de la PNL și UDMR, urând să fie schimbați cu reprezentanți ai social-democraților.

Biroul Politic Județean al PSD Bacău a validat vineri propunerile pentru cele două funcții de subprefect, care vor fi ocupate de Valentin Ivancea și Olimpiu Tulpan.

Valentin Ivancea, fost președinte al Consiliului Județean Bacău, are o bogată experiență administrativă, fiind anterior atât subprefect, cât și prefect al județului. Olimpiu Tulpan, cel de-al doilea subprefect desemnat, activează în cadrul Registrului Auto Român, unde ocupă funcția de coordonator județean.

Astfel, noua formulă de conducere a Prefecturii Bacău este următoarea:

Prefect (USR) – Andreea Negru

Subprefect (PSD) – Valentin Ivancea

Subprefect (PSD) – Olimpiu Tulpan

Schimbările au loc în contextul noilor înțelegeri de la nivel guvernamental, care au dus la reașezarea forțelor politice în teritoriu.