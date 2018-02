Registrul Auto Român infirmă informațiile difuzate recent în mass-media potrivit cărora RAR și DRPCIV vor să introducă o prevedere legală prin care posesorii de autovehicule care au ITP suspendat sau expirat, respectiv înmatricularea suspendată, să fie pasibili de închisoare prin întocmiea unui dosar penal. „RAR precizează că nu a avut niciodată și nici nu are în vedere o astfel de inițiativă, deoarece normele legale în vigoare prevăd clar că abaterea menționată mai sus reprezintă contravenție sancționată doar prin amendă (ca sancțiune principală) și puncte de penalizare (ca măsură complementară)”, ne-au transmis reprezentații Registrului Auto Român. Potrivit legislației în domeniu, dacă la un autovehicul oprit de poliție în trafic se constată că are ITP expirat, pe lângă sancțiunea principală și cea complementară, se reține certificatul de înmatriculare.Totodată, începând cu 20 mai 2018, ITP-ul expirat va atrage după sine și suspendarea înmatriculării, însă, fără consecințe de natură penală. „Odată ce posesorul autovehiculului se prezintă la stațiile ITP autorizate și obține ITP valabil, se ridică automat și suspendarea dispusă asupra înmatriculării”, au precizat reprezentanții RAR. 1 SHARES Share Tweet

