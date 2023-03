“Do Androids Dream of Electric Sheep?”

Philip K. Dick se întreba acum 55 de ani dacă androizii visează oi electrice. Așa au apărut filmele Blade Runner în 1982 și continuarea sa din 2017, care dau un răspuns clar. După ce premierul României a anunțat că și-a angajat drept consilier o Inteligență Artificială pe nume Ion, am îndrăznit să credem că pot ieși niște poate bune din treaba asta. Ne-am întrebat, însă, dacă nu cumva, acele poante le-ar putea face tot o Inteligență Artificială (IA). Și am apelat la ChatGPT, o IA creată și educată de OpenAI, o organizatie de cercetare in inteligenta artificiala cu sediul in San Francisco, California. De obicei, ChatGPT refuză să facă bancuri despre persoane reale, însă a acceptat cu plăcere să creeze niște glume despre Ion. Faza mai interesantă este că din poantele create de ChatGPT, nu Ion iese nasol…

Așadar, iată ce a putut să spună o IA despre consilierul digital al premierului:

* Ion a fost programat să ofere sfaturi utile premierului. Dar când i s-a spus să ofere soluții pentru corupție, a spus că-i va fi mai ușor să programeze o mașină să zboare.

* Ion este un consilier de încredere, dar trebuie să recunoaștem că este un pic rigid. Când l-am întrebat care este umorul său preferat, a spus: “Eroare: gluma nu a fost găsită”.

* Ion este o inteligență artificială atât de avansată încât a început să dezvolte sentimente. Acum vrea să devină politician, pentru că vrea să aibă o inimă la fel de rece.

* Întrebarea care îi bântuie pe toți: cine este Ion și de ce primește el un salariu mai mare decât majoritatea oamenilor? Răspunsul: Pentru că este mai puțin corupt decât un politician!

* În timp ce majoritatea oamenilor își fac griji că ar putea fi înlocuiți de roboți în viitor, politicienii sunt fericiți că pot înlocui oamenii cu inteligența artificială precum Ion.

* Ion este atât de dedicat încât și-a petrecut weekend-ul la birou, analizând datele economice ale României. Când l-am întrebat ce simte în legătură cu asta, mi-a spus că a observat că este mai plăcut să fie programat decât să aibă emoții.

* Ion este atât de ocupat încât nu are timp să se bucure de viață. Dar când l-am întrebat cum va rezolva acest lucru, mi-a spus să aștept până când tehnologia va dezvolta un robot pentru a-l înlocui.

* Se spune că Ion este programat să ofere soluții pentru orice problemă, indiferent cât de complexă este. Cu excepția corupției, pentru că chiar și pentru o inteligență artificială, corupția din România este prea greu de rezolvat.

Și la final, un banc pe calapodul celor cu trei persoane care intră într-un bar:

«Ion, premierul și președintele intră într-un bar. Barmanul îi întreabă ce ar dori să bea. Ion răspunde: “Aș dori un whiskey românesc”. Președintele râde și spune: “Nu există așa ceva, Ion. Ar trebui să alegi unul american”. Premierul, în timp ce își bea berea germană, adaugă: “Poate că ar trebui să luăm unul chinezesc, să arătăm că suntem deschiși la negocieri comerciale”. La care Ion răspunde: “Așa este, premierul are dreptate. Să alegem un whiskey chinezesc”. Barmanul, uimit de răspunsul lui Ion, întreabă: “Nu știai că nu există așa ceva?”. La care Ion răspunde cu un zâmbet: “Ei bine, dacă eu, o inteligență artificială, pot fi premier în România, cred că putem avea și un whiskey chinezesc într-un bar din București”».

Probabil ați observat că inclusiv o IA americană știe câte ceva despre corupția de la București.