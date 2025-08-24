Portofel pierdut, restituit proprietarului datorită spiritului civic al unui copil

În seara zilei de 21 august 2025, în jurul orei 23:00, jandarmii din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean „Ștefan cel Mare” Bacău, aflați în misiune de patrulare auto pe raza municipiului Onești, au fost opriți de un bărbat care le-a relatat că fiica sa găsise un portofel abandonat în parcul de joacă. Copila a dat dovadă de responsabilitate și implicare civică, dorind să se asigure că obiectul ajunge înapoi la proprietar.

Jandarmii au preluat portofelul și, în urma verificării conținutului, au descoperit documente personale – carte de identitate, permis de conducere, card bancar și card de sănătate – precum și o sumă de bani, toate aparținând unui localnic. Întrucât nu au reușit să îl contacteze prin intermediul rețelelor de socializare, militarii au apelat la ajutorul unor tineri aflați în zonă. Aceștia l-au recunoscut pe proprietar și l-au contactat telefonic, răspunzând prompt solicitării.

În scurt timp, tânărul s-a prezentat la fața locului, vizibil surprins și recunoscător. După verificarea portofelului, acesta a confirmat că nu lipsește nimic și a adresat mulțumiri sincere copilului, jandarmilor și tinerilor care au contribuit la restituirea bunului.

Reprezentanții Inspectoratului de Jandarmi Județean „Ștefan cel Mare” Bacău au transmis că apreciază în mod deosebit gestul de onestitate al copilului și implicarea tinerilor, subliniind că astfel de exemple arată cât de importantă este solidaritatea și colaborarea dintre cetățeni și forțele de ordine pentru binele comunității.

„Mulțumim tuturor celor implicați pentru că, împreună, facem comunitatea mai sigură și mai unită”, au transmis jandarmii băcăuani.