Pompierii au verificat adăposturile antiaeriene. Doar 6% din populația județului încape în ele

Inspectoratul pentru Situații de Urgență (ISU) Bacău a organizat o conferință de presă dedicată stării adăposturilor de protecție civilă de pe raza județului, subliniind importanța acestora în asigurarea siguranței populației în situații de urgență.

La nivelul județului Bacău există în prezent 212 adăposturi publice și private, cu o capacitate totală de 15.877 persoane, ceea ce reprezintă aproximativ 6% din populația județului ce necesită a fi adăpostită. Dacă sunt incluse alte spații subterane, subsoluri, galerii și mine utilizabile în faza a II-a de adăpostire, procentul crește la aproximativ 68%.

În 2024, Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Bacău a emis un plan de măsuri pentru aducerea și menținerea adăposturilor în stare de operativitate, iar în 2025 au fost formate grupuri de lucru pentru evaluarea stării tehnice a acestora și estimarea fondurilor necesare reabilitării.

În cadrul controalelor desfășurate între 20 octombrie și 28 noiembrie 2025, la nivel județean au fost constatate 268 de nereguli în adăposturi, cele mai frecvente vizând schimbarea destinației adăposturilor, blocarea căilor de evacuare, nefuncționarea instalațiilor de ventilare și improvizații la instalațiile electrice. Au fost aplicate 263 avertismente și 3 amenzi în valoare totală de 15.000 lei.

ISU Bacău a subliniat preocuparea autorităților pentru starea adăposturilor, menționând că operaționalizarea acestora reprezintă nu doar o obligație legală, ci și o responsabilitate strategică, mai ales în contextul geopolitic actual. Evaluarea constantă, modernizarea și întreținerea adăposturilor sunt pași esențiali pentru protejarea populației și creșterea rezilienței comunităților.

Principalele neconformităţi identificate pe timpul acţiunilor de verificare şi control în adăposturile de protecţie civilă, au constat în:

– schimbarea destinaţiei adăpostului cu imposibilitatea de a fi operaţionalizate în maxim de 24 de ore de la instituirea stării de urgenţă;

– recompartimentarea spaţiilor interioare, respectiv închiderea sau blocarea căilor de evacuare cu materiale de construcţii din zidărie, tablă, lemn, gipscarton, etc şi implicit anularea corespondenţei cu exteriorul clădirii;

– neîntreţinerea în stare de funcţionare a instalaţiei de ventilare aer/filtroventilaţie prin descompletarea elementelor acesteia (motor electric, tubulatură, filtre specifice, etc);

– neetanşeitatea spaţiilor interioare (lipsa uşilor metalice etanşe, lipsa garniturilor specifice, deteriorarea acestora);

– exploatarea instalaţiei electrice din compunerea adăposturilor cu improvizaţii;