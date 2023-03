Pompierii au ieșit la plantat copaci

Peste 30 de pompieri au participat astăzi, 24 martie, la acțiunea de împădurire, desfășurată în cadrul Ocolului Silvic Fântânele, din Județul Bacău.

Acţiunea de împădurire face parte din seria de evenimente organizate în perioada 15 martie-15 aprilie 2023 de către Direcţia Silvică Bacău, pentru a marca “Luna Pădurii”, eveniment sărbătorit la nivel național.

“Fie că vorbim de acțiuni de ecologizare sau de împădurire, la fel ca cea pe care am desfășurat-o astăzi, am fost prezenți și implicați, acolo unde am simțit că putem aduce o contribuție benefică”, se arată într-un comunicat al ISU Bacău.