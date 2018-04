Ca niciodată, parcă, livezile sunt pline de flori. Peste tot locul, chiar și în gospodăriile particulare, vezi pomi fructiferi aflați în plin proces de înflorire. În limbajul simplu, asta s-ar putea traduce prin producții de fructe foarte bune, evident, dacă și vremea nu se va manifesta altfel în perioada următoare.

„Anul trecut, la sfârșitul lunii aprilie, dacă v-amintiți, am avut parte de «ninsoarea mieilor», cu nopți de îngheț, care, din păcate, a creat mari probleme pomicultorilor. Practic, mulți muguri nu au reușit să mai producă, fapt care s-a reflectat ulterior în producția de fructe. Or, acum, tocmai urmare a acestui fenomen extrem, se poate constata o energie mai mare de diferențiere a mugurilor și, prin urmare, formarea mai multor muguri de flori.

Ceea ce nu s-a putut realiza anul trecut, probabil, se va realiza anul acesta. Promisiunea este bună, deocamdată, dar nu poți fi sigur de asta, decât când vezi fructele în lădițe”, spune Pavel Teodorescu, proprietarul celei mai mari livezi de cireși și vișini din județ.

Apicultorii sar în sprijinul pomicultorilor

În schimb, unii producători spun că, față de alți ani, în prima fază a înfloririi, au costatat mai puține albine printre pomii înfloriți. În aceste condiții, dacă nu se intervine cu alte metode pentru realizarea polenizării, ne-am putea aștepta (cel puțin teoretic) la o scădere a producțiilor de fructe.

„Normal, la cireși, vișini, din 100 de flori, doar 30-40 ajung să devină fructe. Deci, nu toate florile trebuie să și lege. Contează, însă, și durata înfloritului. Abia aici ar putea fi, teoretic, o problemă, pentru că temperaturile ridicate, cum sunt anul acesta, limitează perioada de la deschiderea petalelor până la închiderea lor și clar că florile nu au timp să fie vizitate de albine”, este de părere dr. ing. Florin Acatrinei, specialist în pomicultură.

În aceste condiții, specialiștii sugerează fie folosirea substanțelor (mai rar) care au capacitatea de a stimula autofecundarea sau aplicarea tratamentelor cu microelemente, fie aducerea de stupine de la crescătorii de albine „În mod normal, chiar și vântul, dacă bate două zile, ne ajută să ne atingem scopul polenizării. Însă, noi am adus peste 150 de stupi care să ne ajute la polenizare. Sunt apicultori care ne ajută și pe care îi ajutăm. Practic, cu nectarul adunat de la primele flori din an, familiile de albine se întăresc pentru a fi energice în perioada culesului la florile de salcâm”, mai spune Pavel Teodorescu.

Deși puțini apicultori o adună, mierea de cireș, ca și restul mierii produsă din primele flori din an (măr, păr, prun, castan, corcoduș etc.) este foarte apreciată de cei care se știu suferind de afecţiuni renale. De altfel, se știe că unele boli de rinichi (infecții urinare, nefrite sau uretrite ș.a.) sunt tratate cu banalele ceaiuri de cozi de cireșe. În plus, mierea de cireș s-a dovedit a fi utilă în bolile vaselor de sânge, în special ale venelor (varice, flebite etc). Totodată, este bogată în antioxidanți și nu conține grăsimi, gustul dulce fiind dat de conținutul de glucoză și fructoză, sursele naturale de energie ale organismului uman.