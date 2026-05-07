Polițiștii, puși să „producă” bani?

Vă scriu din postura unui cetățean din Bacău profund îngrijorat de zvonurile tot mai insistente care circulă în spațiul public privind activitatea polițiștilor rutieri. Se vorbește, tot mai des, despre presiuni exercitate de superiori asupra agenților pentru a aplica un număr cât mai mare de sancțiuni, despre amenințări cu diminuarea salariilor și despre directive neoficiale de a „produce” bani din amenzi.

Mai mult, se spune că polițiștii ar fi împinși să caute cu orice preț motive de sancționare – de la lipsa trusei medicale până la interpretări excesive ale unor abateri minore. În consecință, tot mai mulți cetățeni se declară revoltați, simțindu-se nedreptățiți și vânați pentru greșeli nesemnificative, în loc să fie tratați corect și proporțional.

Sincer, nu vreau să cred că astfel de practici ar putea exista într-un stat democratic sau într-un sistem care se revendică de la valori europene. Rolul poliției ar trebui să fie, înainte de toate, unul preventiv și de protecție a cetățeanului, nu unul de instrument fiscal. Pe de altă parte, nu putem ignora contextul general în care autoritățile centrale au vorbit în repetate rânduri despre lipsa fondurilor și necesitatea creșterii veniturilor la buget. Acest lucru nu face decât să alimenteze suspiciunile și să dea o aparență de credibilitate acestor zvonuri. Cred că este nevoie de o clarificare oficială, transparentă și fără echivoc. Dacă aceste informații sunt false, ele trebuie demontate public.

Dacă există, totuși, un sâmbure de adevăr, atunci situația este cu atât mai gravă și necesită intervenție urgentă. Încrederea cetățenilor în instituțiile statului este fragilă și se construiește greu, dar se poate pierde foarte ușor. Iar astfel de suspiciuni, lăsate neclarificate, nu fac decât să adâncească ruptura dintre autorități și oamenii pe care ar trebui să-i servească. Nu ar trebui să ne temem că vom primi amendă pentru te miri ce, doar pentru că statul a rămas fără bani.

Cu speranța că vocea cetățenilor va fi auzită,

Un băcăuan preocupat

Costel I.

