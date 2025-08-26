Polițiștii din Slănic Moldova, acțiune în forță împotriva șoferilor băuți

În noaptea de 24 august, între orele 00.30 și 04.00, polițiștii din cadrul Poliției Stațiunii Slănic Moldova au desfășurat o acțiune în trafic, vizând respectarea regimului legal de viteză și prevenirea consumului de alcool sau substanțe interzise de către șoferi.

În cadrul misiunii, au fost controlate 45 de autoturisme și legitimate peste 50 de persoane. Ca urmare, au fost aplicate 32 de sancțiuni contravenționale, în valoare de peste 19.000 de lei. De asemenea, polițiștii au reținut trei permise de conducere și au constatat o infracțiune flagrantă la regimul circulației rutiere.

Unul dintre cazurile semnalate a avut loc pe strada Nicolae Bălcescu, unde un bărbat de 27 de ani, din Onești, a fost oprit în trafic. Testarea cu aparatul etilotest a indicat o concentrație de 1,33 mg/l alcool pur în aerul expirat, iar șoferul a fost condus la spital pentru prelevarea de probe biologice de sânge. Cercetările continuă.

Acțiuni similare au avut loc și în alte localități din județ. Pe 22 august, polițiștii Biroului Rutier Onești au depistat un bărbat de 40 de ani, conducând pe Bulevardul Republicii sub influența alcoolului. Aparatul etilotest a arătat 1,07 mg/l alcool pur în aerul expirat, iar persoana a fost condusă la spital pentru teste suplimentare.

Autoritățile reamintesc șoferilor că consumul de alcool la volan este extrem de periculos și continuă controalele pentru siguranța rutieră.

Polițiștii fac apel la responsabilitate și recomandă respectarea legii, pentru a preveni accidentele și pentru siguranța tuturor participanților la trafic.