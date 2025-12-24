Polițiștii din Moinești, mesagerii lui Moș Crăciun

Cu sprijinul și generozitatea polițiștilor din cadrul Poliției municipiului Moinești și a celor din comunele arondate, câteva familii din localitate, dar și din comunele Ghimeș-Făget, Poduri și Palanca, cu o situație materială precară, se bucură de sărbători cum se cuvine.

Prezența oamenilor în uniformă, însoțiți de cadouri, a adus zâmbete pe chipurile celor mici, creând magia sărbătorilor.

Crăciunul este și despre dorința polițiștilor de a aduce speranță în casele oamenilor.

Sărbători binecuvântate tuturor!