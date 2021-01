La data de 02 ianuarie a.c., în jurul orei 19.30, polițiștii din cadrul Secţiei 5 Poliţie Rurală Răcăciuni au depistat un bărbat de 49 de ani din Bacău, în timp ce conducea un autoturism, pe raza comunei Valea Seacă, având o alcoolemie de 1,01 mg./l. alcool în aerul expirat. Acesta a fost condus la spital pentru recoltarea mostrelor biologice de sânge în vederea stabilirii alcoolemiei.

S-a întocmit dosar penal pentru conducerea unui autovehicul pe drumurile publice sub influenţa alcoolului.

La aceeaşi dată, în jurul orei 23.00, un echipaj mixt format din poliţist şi jandarm au depistat în trafic, un tânăr de 21 de ani, din comuna Oituz, în timp ce conducea un autovehicul, pe raza localităţii Târgu Ocna, fiind sub influența băuturilor alcoolice. În urma testării cu aparatul etilotest a rezultat o îmbibație alcoolică de 0,59 mg./l. alcool în aerul expirat.

Poliţiştii au întocmit dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunii de conducere a unui vehicul sub influenţa băuturilor alcoolice sau a altor substanţe.

La data de 03 ianuarie a.c., o patrulă de poliţie din Buhuşi au depistat, în trafic, un localnic de 43 de ani, în timp ce conducea un autoturism, aflându-se sub influenţa alcoolului.

Conducătorul auto a fost testat cu aparatul etilotest care a indicat valoarea de 0,49mg/l alcool pur în aerul expirat şi i s-au recoltat mostre biologice de sânge în vederea stabilirii cu exactitate a alcoolemiei.

Poliţiştii au întocmit dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunii de conducere a unui vehicul sub influenţa băuturilor alcoolice sau a altor substanţe.

Poliţiştii din cadrul Secţiei 3 Poliţie Rurală Oneşti au depistat în flagrant delict un bărbat de 60 de ani, din comuna Oituz, în timp ce conducea un autoturism cu o alcoolemie de 0,66 mg/l alcool pur în aerul expirat şi i s-au recoltat mostre biologice de sânge în vederea stabilirii cu exactitate a alcoolemiei.

S-a întocmit dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunii de conducere a unui vehicul sub influenţa băuturilor alcoolice sau a altor substanţe. FR