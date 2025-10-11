Polițiștii bacăuani, prezenți la bursa locurilor de muncă

Polițiștii Inspectoratului de Poliție Județean Bacău au fost prezenți în cadrul Bursei locurilor de muncă, eveniment organizat de Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Bacău, în parteneriat cu Universitatea „Vasile Alecsandri” din municipiu.

Evenimentul a avut ca scop facilitarea accesului absolvenților pe piața muncii și crearea unui cadru de interacțiune directă între angajatori și persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă.

Polițiștii Inspectoratului de Poliție Județean Bacău au prezentat participanților oferta educațională a școlilor de poliție, în contextul în care, până la data de 17 octombrie 2025, se desfășoară activitatea de recrutare a candidaților pentru admiterea în unitățile de învățământ postliceal ale Poliției Române, sesiunea septembrie – decembrie 2025.

Reamintim faptul că în cadrul sesiunii prezentate au fost aprobate 1.640 de locuri, repartizate astfel:

• 1.340 de locuri la Școala de Agenți de Poliție „Vasile Lascăr” Câmpina;

• 300 de locuri la Școala de Agenți de Poliție „Septimiu Mureșan” Cluj-Napoca.

Persoanele prezente la eveniment au putut obține informații privind condițiile de înscriere, documentele necesare și etapele concursului, precum și detalii despre cariera de polițist.

Detalii suplimentare privind admiterea în școlile de poliție pot fi consultate pe site-ul Inspectoratului de Poliție Județean Bacău: http://bc.politiaromana.ro , secțiunea Carieră – Admitere instituții de învățământ.