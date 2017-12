Peste 700 de polițiști de ordine publică, rutieră, investigații criminale, arme, explozivi și substanțe periculoase și alte structuri vor fi mobilizați în perioada 23-26 decembrie a.c., suplimentar față de dispozitivul curent, pentru asigurarea unui climat de ordine și liniște publică cu ocazia sărbătorilor. Numărul echipajelor de ordine publică va fi suplimentat în zonele cu aflux mare de persoane, mai ales în apropierea lăcașurilor de cult. Polițiștii Rutieri va fi prezenți pe principalele artere de circulație pentru fluidizarea traficului și prevenirea accidentelor. În acest sens, peste 40 de polițiști vor acționa zilnic pentru a-i depista pe conducătorii auto care conduc sub influența băuturilor alcoolice, dar și pe cei care circulă cu viteză peste limita legală. Totodată, 290 de patrule de siguranţă publică, din care 13 pedestre și 277 auto, vor acţiona în această perioadă pentru prevenirea şi descurajarea faptelor antisociale. 28 SHARES Share Tweet

