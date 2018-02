ei au susținut cauza polițiștilor din stațiune, amenințați cu desființarea locurilor de muncă

Circa 120 de persoane, între care majoritatea polițiști locali din mai multe județe ale României îmbrăcați în uniformele lor specifice, au manifestat sâmbătă, 17 februarie, în fața primăriei din Slănic Moldova, acțiunea de protest fiind organizată de Sindicatului Național al Polițiștilor și Vameșilor „Pro Lex”. Manifestanții au dorit să fie alături de colegii lor din orașul stațiune, pentru care Consiliul Local (CL) tocmai a luat măsura de a li se desființa posturile.

Protestatarii au venit echipați cu tot materialul specific unor asemenea manifestări, cu tobe, țignale și vuvuzele, și au afișat pancarte pe care scria „Am ieșit din casă pentru că ne pasă”, „Nu sunt slugă”, „Iertați-ne că am tăcut până acum!”, „După prohodul poliției locale cine va urma?” și altele. Spre finalul acțiunii, o delegație a protestatarilor a intrat la discuții cu membri ai CL și cu primarul Gheorghe Baciu.

Ce îi nemulțumește pe polițiștii locali

Primarul Gheorghe Baciu a notificat încă de la sfârșitul anului trecut vacantarea a șapte locuri de muncă din organigrama primăriei, între care și posturile polițiștilor locali, pentru că primăria nu mai dispune de fondurile financiare necesare salariilor acestora. Polițiștii locali susțin însă că chiar de la preluarea mandatului său, în 2016, primarul a luat măsuri care să-i descurajeze pe polițiștii locali să mai lucreze. Ei au acuzat că s-a anulat norma de hrană de 500 de lei lunar, că polițiștii au fost mutați pe holul primăriei și au fost trimiși sa colecteze taxe de parcare sau din piața agroalimentară.

„Am explicat deja motivele pentru care am recurs la protest și suntem impresionați de solidaritatea din partea colegilor din Sindicatul Pro Lex, care au fost alături de noi – ne-a declarat Carol Meșterca, polițist local în Slănic Moldova. Nu avem nicio speranță de mai bine din partea primarului, ba credem că disponibilizarea noastră este prima și singura promisiune din campania sa electorală care se îndeplinește. Vom continua acțiunile de protest și probabil că vom ajunge și în instanță”.

După manifestare și după discuțiile cu protestatarii, am aflat și opinia primarului Gheorghe Baciu. „Noi nu am dat afară din serviciu polițiștii, ci am făcut o organizare a primăriei, prin care au fost afectate mai multe posturi (un șef de birou, un consilier al primarului, polițiștii locali etc.), din cauza crizei financiare prin care trece Slănic Moldova – a precizat primarul. Noi nu putem cheltui mai mult decât încasăm. Astfel, am supus discuției în Consiliul Local (CL) organigrama și statul de funcții al primăriei. Acestea au fost votate, iar acum trecem la executarea deciziei CL, eu nefiind decât un executiv și nu pot să nu respect această decizie. Vă asigur de toată disponibilitatea noastră pentru a încerca să găsim acestor oameni soluții în situația creată. Vreau să apreciez că manifestarea de sâmbătă a fost una corectă, legală, liniștită, civilizată”.

„Manifestarea a fost un gest pentru susținerea colegilor care urmează a fi disponibilizați la Slănic. Au mai fost asemenea măsuri aplicate în țară, dar nu multe, doar la Recaș, de exemplu, sau la Giurgiu etc. Nu e corect, iar noi, sindicatul vom fi în continuare alături de colegii sin Slănic, pentru că probabil se va ajunge și la acțiuni deschise în instanță. Evident, sunt efecte care au drept primă cauză politica fiscală a Guvernului, simțite în multe alte domenii de activitate. Am fost la discuții cu primarul Gheorghe Baciu și cu unii dintre consilierii locali, de unde nu am ieșit cu vreo promisiune de mai bine, ci mai ales cu explicații privind situația grea financiară a primăriei. Noi, repet, ținem aproape de colegii din Slănic Moldova.”

Constantin Filimon, secretar general al Sindicatului „Pro Lex”