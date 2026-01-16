Poliția Locală Bacău sancționează o societate pentru vânzarea de produse din tutun către minori

Polițiștii locali din cadrul Serviciului Ordine Publică și Evidența Persoanei au efectuat, vineri, 16 ianuarie, o verificare la un agent economic situat pe strada Lunca Bistriței din municipiul Bacău.

În urma controlului, s-a constatat că societatea comercializa produse din tutun către persoane minore, fapt interzis de legislația în vigoare.

Ca urmare a încălcării prevederilor Legii nr. 349/2002 privind prevenirea și combaterea efectelor consumului produselor din tutun, societatea a fost sancționată contravențional cu amendă în valoare de 10.000 lei și i s-a suspendat activitatea pentru 30 de zile.

Cetățenii care observă situații similare sunt încurajați să le sesizeze la Dispeceratul Poliției Locale Bacău, disponibil non-stop, la numărul 0234/986.

Poliția Locală va continua acțiunile de control pentru respectarea legii și face apel către toți operatorii economici să manifeste responsabilitate și să respecte strict prevederile legale privind protecția copiilor și adolescenților.